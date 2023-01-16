Командование ВМС США уточнило планы по развертыванию средних беспилотных надводных кораблей

Источник изображения: topwar.ru

В настоящее время Военно-морские силы США имеют 7 больших и средних прототипов USV – беспилотного надводного корабля средних размеров, которые уже неплохо продемонстрировали свои возможности. Однако небольшие беспилотные корабли, действующие в составе оперативной группы 59, уже выполняют свои задачи, причем весьма успешно.

Начальник военно-морских операций адмирал Майк Гилдэй ранее заявил, что успех оперативной группы 59 с использованием небольших беспилотных кораблей изменил его представления о перспективах возможного боевого применения беспилотных кораблей.

В 2022 году прошло несколько экспериментов, в том числе во время военно-морских учений на Гавайских островах. Контр-адмирал Фред Пайл, отвечавший за надводную часть учений, отметил, что впечатлен теми возможностями, которые есть у беспилотных кораблей.

Источник изображения: topwar.ru

11 января 2023 года, выступая на ежегодной конференции Ассоциации надводных военно-морских сил, он рассказал американскому изданию Defense News, что беспилотные корабли выгодны для применения в таких целях как ведение разведки и наблюдения и решение задач по кибербезопасности ВМС.

Сейчас ВМС США собираются начать программу LUSV в 2025 финансовом году, но ее публичное обсуждение пока еще не ведется. Командование не определилось, остановиться ему на средних или малых беспилотных надводных кораблях. Контр-адмирал Пайл отметил, что сейчас уже есть инвестиции в средние беспилотные надводные корабли. Сейчас специалисты ВМС изучают перспективы взаимодействия для решения боевых задач беспилотных кораблей с авианосными ударными группами и подразделениями Корпуса морской пехоты.

Напомним, что беспилотные надводные корабли средних размеров участвуют в экспериментах ВМС с 2021 года. Как отметил на конференции адмирал Гилдей, он рассчитывает, что первый подобный корабль будет развернут с авианосной ударной группой ВМС США в 2027 году.