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В США напомнили о проникновении британской подлодки под советский «Киев»

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Краснознамённый тяжёлый авианесущий крейсер «Киев»
Краснознамённый тяжёлый авианесущий крейсер «Киев».
Источник изображения: © CC0 / Public Domain, _ | Перейти в фотобанк

В 1977 году британская атомная подводная лодка (АПЛ) Swiftsure во время масштабных учений Военно-морского флота (ВМФ) СССР в Баренцевом море почти проникла под советский тяжелый авианесущий крейсер «Киев», оставшись при этом незамеченной. Об этом напоминает американское издание The Drive.

В публикации отмечается, что в рамках секретной операции британской субмарине удалось пройти к крейсеру сквозь эскортные заслоны из эсминцев и фрегатов.

«Подводная лодка зафиксировала чрезвычайно ценные акустические характеристики и сделала невероятные подводные перископические снимки корпуса и винтов советского авианосца. Это пример идеальной секретной операции, советский флот совершенно не знал о присутствии ударной подводной лодки НАТО и количестве ценных данных, которые она смогла собрать», — пишет издание.

The Drive напоминает, что Swiftsure была вооружена, в частности, пятью 533-миллиметровыми торпедами и морскими минами, а также, вероятно, противокорабельными ракетами. Издание отмечает, что среди прочего «Киев» был оснащен гидроакустическим комплексом.

The Drive пишет, что подлодка двигалась в кильватерном следе крейсера, где была «слепая зона» гидролокатора.

«После того, как все важные записи и фотографии были собраны, Swiftsure начал медленно погружаться обратно в глубины, оставив главный корабль Северного флота и его внушающий страх эскорт в неведении, что за ними только что мастерски и тайно шпионили», — говорится в публикации.

В ноябре гендиректор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявил, что ремонт и модернизация тяжелого авианесущего крейсера (ТАВКР) «Адмирал Кузнецов» проекта 1143.5 идет по плану. Корабль могут передать ВМФ России в первом квартале 2024 года.

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