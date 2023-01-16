Войти
ТАСС

СМИ: Китай успешно запустил телекоммуникационный спутник APSTAR-6E

453
0
0
РН "Чанчжэн-2С"
Старт ракеты-носителя "Чанчжэн-2С".
Источник изображения: © EPA/GU MIN

По информации газеты "Чжунго хантяньбао", его отправили при помощи ракеты "Чанчжэн-2-цэ"

ПЕКИН, 13 января. /ТАСС/. Китай в пятницу успешно вывел на орбиту телекоммуникационный спутник APSTAR-6E. Об этом сообщила газета "Чжунго хантяньбао", курируемая Китайской корпорацией аэрокосмической науки и техники.

Как уточняется на странице издания в социальной сети WeChat, запуск был осуществлен при помощи ракеты "Чанчжэн-2-цэ" в 02:10 по пекинскому времени (21:10 мск 12 января) с космодрома Сичан на юго-западе страны. Он стал 460-м для носителей этой серии.

APSTAR-6E весит 1,3 тонны, период его эксплуатации составляет 15 лет. Этот космический аппарат, разработанный Китайской академией космических технологий, будет использоваться для предоставления услуг широкополосной связи.

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии для освоения Луны. Китайские специалисты одновременно реализуют проект по исследованию астероидов и Марса. На орбите завершено строительство космической станции КНР.

В 2022 году Китай осуществил 64 запуска, в очередной раз побив собственный национальный рекорд. По данному показателю КНР за указанный период заняла второе место после США. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Компании
CASC
CAST
Проекты
Луна
Марс
Чанчжэн
Похожие новости
30.12.2022
Китай успешно запустил экспериментальный спутник Shiyan-10-02
19.12.2022
Китай успешно запустил спутник Shiyan-21 для экспериментов на орбите
25.11.2020
Жэньминь жибао (Китай): Китай отправил космический зонд «Чанъэ-5», предназначенный для сбора образцов лунного грунта
23.11.2020
На Хайнане подготовили космодром к запуску аппарата для доставки на Землю грунта с Луны
15.11.2016
Пекин осваивает "Небесные дворцы"
14.11.2016
"Чанчжэн-5" - новая сила Китая
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.01 20:48
  • 41929
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.01 19:45
  • 4
Назначен новый и.о. управляющего директора Луховицкого авиазавода, производящего МиГ-35 и Ил-114
  • 16.01 16:18
  • 0
Минобороны ФРГ обновило данные о поставках ВСУ вооружений, военной и специальной техники, оборудования и другого имущества
  • 16.01 12:28
  • 1
В МИД РФ заявили, что Москва противостоит военно-промышленному конгломерату Украины с НАТО
  • 16.01 11:49
  • 1
Назван сценарий уничтожения Японии российским "оружием дьявола"
  • 16.01 11:11
  • 1
Бывший главком сил НАТО: Украине нужно передать боевые самолеты
  • 16.01 10:35
  • 0
Эксперт Бутримов: импортозамещение в стране работает плохо
  • 15.01 16:42
  • 2
В США оценили стоимость «самого крутого» бомбардировщика
  • 15.01 11:11
  • 1
«Ростех» разработал антенны спутниковой связи для транспорта
  • 14.01 15:15
  • 2337
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.01 10:51
  • 2
В Кремле объяснили критику Путина в адрес Мантурова
  • 14.01 04:08
  • 2
В России начнут строить десантные катера на воздушной подушке
  • 13.01 14:35
  • 0
Амбиции польско-прибалтийских политиков приведут к ужасающим жертвам среди мирного населения
  • 13.01 14:06
  • 1
В Госдуме заявили, что повышение призывного возраста в РФ может занять от года до трех лет
  • 13.01 14:05
  • 2
Новое командование спецоперацией готово к решению масштабных задач