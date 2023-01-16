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Вестник Мордовии

Советский Т-55АД смертельно "отомстил" танкистам США за свой "плен"

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Источник изображения: Фото: Вестник Мордовии"

Украинские власти для изучения передали военным США в 90-е и нулевые годы различные танки, в том числе Т-80 различных модификаций, БМП-3, САУ, а также ракетную технику, вроде комплексов "Скад".

Однако в ходе испытаний происходили инциденты, в которых тайно переправленная за океан советская военная техника жестоко "мстила" тем, кто хотел получить ее секреты. Например, среди переданных образцов был модернизированный в 80-е годы танк Т-55АД с комплексом активной защиты "Дрозд", способным сбивать реактивные гранаты РПГ, противотанковые управляемые ракеты. Эти машины выпускались серийно, и ничего подобного в США в законченном виде не сделали.

В начале 2009 года на Абердинском полигоне США решили проверить работу системы управления огнем с лазерным дальномером и баллистическим вычислителем.

Первый выстрел сделали без проблем, а во время второго в боевом отделении произошел взрыв снаряда.

Сразу же погибли находившийся на месте командира испытатель, почти три десятка лет, занимавшийся исследованием добытой различными способами советской техники, а также специалист сидевший на месте наводчика. Заряжающего, по всей видимости, не было.

Механик - водитель смог покинуть танк только через четыре минуты, проехав четыре сотни метров. Как сообщалось, он получил 70% ожогов тела, но, вероятно, его удалось спасти. Причины этого происшествия до сих пор неизвестны.

Это не первый случай "восстания" советских машин в заокеанском "плену". Так, в 1984 году погиб генерал ВВС Роберд Бонд погиб, решивший опробовать тайно добытый на Ближнем Востоке самолет МиГ-23 производства СССР.

Лев Романов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
БМП-3
МиГ-23
Т-80
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