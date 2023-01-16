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Командир батареи САУ «Мста-СМ2» объяснил важность артиллерии в зоне СВО

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Расчеты самоходных артиллерийских установок (САУ) «Мста-СМ2» Западного военного округа (ЗВО) при выполнении огневых задач по уничтожению артиллерии и замаскированных укрепленных позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции меняют огневые позиции и укрытия десятки раз в день. Командир батареи с позывным Кама рассказал, почему артиллерию называют богом войны, а Минобороны 13 января показало кадры ее работы.


По словам Камы, он и сослуживцы выполняют задачи по уничтожению взводных опорных пунктов, бронированной техники, которые были выявлены корректировщиками при помощи видеоконтроля. Ведут контрбатарейную борьбу посредством различных радиолокационных станций.

«Работаем 152-миллиметровым снарядом на различном типе взрывателей в зависимости от характера цели. Используем различные виды боеприпасов. Практика показала, что артиллерия была и остается богом войны. Пот артиллеристов сберегает кровь пехоты, так как наступления наших пехотных и мотострелковых подразделений без артподготовки не начинаются», — рассказал Кама.

Огонь расчетами самоходных гаубиц «Мста-СМ2» ведется на дальности в несколько десятков километров. Применяются фугасные, осколочно-фугасные, а также высокоточные боеприпасы, что позволяет нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, заглубленным бетонированным укреплениям, бронетехники и живой силе противника.

Стрельба из «Мста-СМ2» может вестись как с закрытых огневых позиций, так и прямой наводкой без предварительной подготовки, пояснили в военном ведомстве.

Там добавили, что круглосуточная работа артиллерии дезориентирует противника, заставляет его впустую переводить боезапас, рассекречивать позиции замаскированных огневых точек.

На видео показано, как разведывательные подразделения ЗВО выявили закрытые огневые позиции ствольной артиллерии ВСУ и передали координаты для уничтожения. Батарея «Мста-СМ2» выдвинулась на огневой рубеж для уничтожения целей. Стрельба велась осколочно-фугасными боеприпасами на расстоянии более 20 км.

Ранее, 9 января, Минобороны показало, как расчеты самоходной артиллерии Центрального военного округа (ЦВО) наносят поражение живой силе и технике ВСУ. По словам командира батареи с позывным Сура, по цели отрабатывают за 15 минут.

2 января как артиллерия ЦВО в составе расчетов САУ «Мста-С» группировки «Отважные» продемонстрировала, как наносит поражение противнику, постоянно меняя места огневых рубежей. Расчеты самоходной артиллерии поражают личный состав, укрепления, технику и бронетехнику ВСУ. Также они выполняют огневое прикрытие сухопутных войск.


Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
Мста-С
Компании
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Персоны
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