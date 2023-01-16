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Российский полковник назвал слабые места обещанных Киеву БМП Bradley

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Источник изображения: bmpd.livejournal.com

США планируют передать украинским войскам боевые машины пехоты (БМП) Bradley, которые слабо приспособлены к чернозему Украины. Об этом рассказал российский полковник запаса, эксперт в области бронетанковой техники, кандидат военных наук Сергей Суворов, пишет ТАСС.

По его словам, эти БМП имеют слабые места, связанные с проходимостью для местности, на которой сегодня разворачиваются боевые действия. Военный напомнил, что Bradley обладают большой массой, подобной массе танка Т-55 (около 36 тонн). Они не могут преодолевать водные преграды. Для этого их надо оснащать специальными понтонами.

«Как она поведет себя на грунтах Украины, на черноземе — это, в общем-то, еще вопрос», — назвал он важный фактор. При этом эксперт указал на огневую мощь машин и наличие современной системы управления огнем.

Специалист напомнил, что американские войска применяли Bradley в Ираке. «Попадание из крупнокалиберного пулемета в лобовую часть в районе расположения бортовых коробок передач выводило ее из строя», — подчеркнул он.

Ранее в январе Пентагон пообещал, что США в рамках крупнейшего пакета помощи Киеву поставят противотанковые ракеты, бронетранспортеры M113, гаубицы, боеприпасы для систем HIMARS и 50 БМП Bradley.

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Страны
Ирак
Россия
США
Украина
Продукция
Bradley
HIMARS
M113 БТР
Т-55
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