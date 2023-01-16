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ТАСС

Эксперт считает, что американские БМП Bradley слабо приспособлены к чернозему Украины

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Боевая машина пехоты (БМП) США M2A2 Bradley
Боевая машина пехоты (БМП) США M2A2 Bradley.
Источник изображения: © Фото : Public domain

Машины, которые США планируют поставить ВСУ, имеют слабые места, отметил кандидат военных наук Сергей Суворов

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Боевые машины пехоты (БМП) Bradley, которые США планируют поставить Вооруженным силам Украины (ВСУ), имеют слабые места и обладают недостаточной проходимостью для местности, на которой сегодня разворачиваются боевые действия. Такое мнение ТАСС высказал полковник запаса, эксперт в области бронетанковой техники, кандидат военных наук Сергей Суворов.

В начале января власти США объявили о выделении Украине очередного пакета военной помощи объемом свыше $3 млрд, в который, в частности, входят Bradley.

"Недостатки Bradley - все-таки это большая масса, отсутствие возможности преодоления водных преград. Как она поведет себя на грунтах Украины, на черноземе - это, в общем-то, еще вопрос", - рассказал Суворов, заметив, что масса современных модификаций этой машины сопоставима с массой танка Т-55 (имел массу около 36 тонн) и снижает ее проходимость.

Эксперт подчеркнул, что любой театр военных действий подразумевает наличие водных преград на пути бронетехники, и для их преодоления ранние Bradley можно было оснащать специальными понтонами. "Преодолевать преграды с помощью понтона могла одна из самых первых модификаций. Без дополнительной защиты, самая легкая. Та, которую планируют к поставкам - с дополнительной защитой - не поплывет с этими "поплавками", - объяснил он. Собеседник агентства также указал на сложности, связанные с использованием понтонов: их необходимо было доставлять на место использования отдельно от машины и оснащать ими БМП непосредственно перед форсированием преград.

Вместе с тем Суворов отметил защищенность Bradley, ее приемлемую огневую мощь и наличие современной системы управления огнем. И хотя у машины было мало возможностей показать себя в боевых условиях, в Ираке, где ее все-таки применили, эти американские машины "горели, как и все", сказал эксперт. "Есть одно слабое место по опыту войны в Ираке: попадание из крупнокалиберного пулемета в лобовую часть в районе расположения бортовых коробок передач выводило ее из строя", - пояснил он.

Согласно данным производителя, британской компании BAE Systems, а также открытым источникам, современные модификации Bradley (А2 ODS, А3, А4) имеют массу 32-36 тонн. Машина оснащается автоматической 25-миллиметровой пушкой, способной вести огонь осколочно-фугасными и бронебойными подкалиберными боеприпасами, спаренным с ней 7,62-мм пулеметом, а также пусковой установкой противотанкового ракетного комплекса TOW с двумя ракетами.

Моторно-трансмиссионное отделение находится в передней части корпуса. Двигатель мощностью 600 л. с. (675 в модификации А4) разгоняет БМП до 61 км/ч (66 км/ч для А4). Запас хода машины составляет 400 км.

Вариант A3 получил систему ситуационной осведомленности на уровне бронетанковой бригады и может оснащаться комплектом дополнительной брони с динамической защитой для ведения боя в городских условиях. У А4 улучшены цифровые коммуникационные возможности, позволяющие обмениваться информацией о тактической обстановке в режиме реального времени, добавлены средства радиоэлектронной борьбы.

Пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер в интервью онлайн-изданию The Drive сообщал, что Украине будет передана модификация A2 ODS. Это вариант разработан по результатам применения бронемашины в операции "Буря в пустыне" в Ираке в 1991 году и оснащен безопасным для зрения лазерным дальномером, системой спутниковой навигации, улучшенным обзором водителя.

Полный текст статьи про бронемашину можно почитать на сайте ТАСС в 08:00 мск. 

Права на данный материал принадлежат
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Страны
Ирак
США
Украина
Продукция
Bradley
Т-55
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BAE Systems
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