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ТАСС

В МИД РФ заявили, что Москва противостоит военно-промышленному конгломерату Украины с НАТО

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Вывеска на здании МИД России
Вывеска на здании МИД России.
Источник изображения: © РИА Новости / Виктор Толочко

Директор второго департамента стран СНГ ведомства Алексей Полищук считает, что Киев является орудием в руках Запада

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Киев является орудием в руках Запада, Россия на деле противостоит не ему, а военно-промышленному конгломерату Украины с НАТО. Об этом в интервью ТАСС заявил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

"О перспективах дипломатического урегулирования сейчас говорить непросто. По сути, мы имеем дело не с Киевом. Он - орудие в руках Запада, прежде всего США. На деле Россия противостоит не Украине, а натовско-украинскому военно-промышленному конгломерату, в котором украинцы выполняют функции инструмента вооруженной борьбы с Россией, а страны альянса - роль тыла, поставщика оружия, разведданных и целеуказаний", - указал дипломат.

При этом он отметил, что недостатка в предложениях посредничества и так называемых добрых услуг для урегулирования украинского кризиса не наблюдается, "их уже порядка 20". "К сожалению, не все они искренние и заслуживают доверия. В первую очередь, это относится к странам, которые ввели незаконные санкции против России и поставляют на Украину вооружения, становясь тем самым стороной конфликта. Непонятно, как это может сочетаться с их посредническими амбициями", - заключил Полищук.

Полный текст интервью читайте на сайте ТАСС в 12:00 мск. 

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Страны
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
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1 комментарий
№1
16.01.2023 12:28
ну кремлевские стратеги ничего не думали когда начинали, а это было в открытую видно. меем ЧВК от НАТО и вся экономическая мощь запада против России. Кетайские товарисчи не собираются помогать, они ждут когда добыча достанется им даром
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