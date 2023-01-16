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После Бахмута и Соледара для Украины начался обратный отсчет

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Работа САУ 2СЗ Акация на Запорожском направлении
Работа САУ 2СЗ Акация на Запорожском направлении.
Источник изображения: © РИА Новости Константин Михальчевский

Al Binaa: после Бахмута и Соледара на Западе нарастает паника, а в Киеве — истерия

Россия не поддается на провокации Запада и ведет себя достойно, пишет Al Binaa. Пока западные чиновники позволяют себе делать высокомерные высказывания об "истощении" русской армии, Москва придерживается намеченной стратегии, которая принесет ей победу над Киевом. Доказательство тому — Бахмут и Соледар.

Россия выбрала тактику молчать и выжидать. Ее лидеры не делали высокомерных заявлений в отличие от западных и украинских чиновников, которые утверждали, что российская армия истощена и потеряла большую часть личного состава, способного вести военные действия. Российская техника якобы выходит из строя, линии снабжения отрезаны, а боеприпасы на исходе. Москва, согласно их заявлениям, была вынуждена обратиться за помощью к Северной Корее и Ирану, и ее поражение в этом военном конфликте — лишь вопрос времени. Россия в ответ на эти заявления продолжала хранить молчание и ждать. Руководство страны считает все это попыткой оскорбить армию, победившую Наполеона и Гитлера, которые смогли выйти на ближние подступы к Москве, мобилизовать сотни тысяч солдат и использовать лучшие виды вооружений. Русская армия, понесшая в этих войнах большие потери, не ослабла, а ее ресурсы и боеприпасы не истощились. Своими оскорблениями Запад пытался заставить Москву нарушить планы и сделать из Украины второй Афганистан. И ему бы это удалось, если бы Россия повелась на провокации, чтобы доказать свою дееспособность. Но Москва набралась терпения и продолжила придерживаться намеченной стратегии в военной операции, что позволит ей добиться поставленных целей.

К настоящему моменту Запад выделил Украине более ста миллиардов долларов, что в два раза превышает военный бюджет России на 2023 год. У США и Европы практически закончились запасы оружия и боеприпасов. Это подтверждает генеральный секретарь НАТО, а также европейские и американские официальные лица. С наступлением зимы в Европе обострился энергетический кризис. Экономические показатели ухудшились, уровень жизни упал, большая часть украинской армии уничтожена, а энергетические системы на Украине выведены из строя. Военный конфликт вступает в новую фазу. Обстановка на донбасском участке фронта существенно изменилась, особенно в двух ключевых точках — Бахмуте и Соледаре. Желанный сдвиг произошел, и отрицать его уже бессмысленно. На Западе нарастает паника, а в Киеве — истерия. Москва также сменила руководство специальной военной операцией на Украине. Она назначила командующим Объединенной группировкой войск в зоне специальной военной операции Вооруженных сил РФ на Украине начальника Генерального штаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова .

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор считает, что разваливающаяся украинская армия не сможет должным образом воспользоваться помощью западных партнеров. Такое отношение к украинской стороне есть и у американцев, и у немцев.

"Я понимаю позицию немцев. Я думаю, они справедливо боятся, что их выставят на посмешище, а их техника не только будет уничтожена, но и во многих случаях захвачена. Такие же опасения есть и со стороны американской администрации. Думаю, мы понимаем, что украинская армия просто разваливается", — отмечает он.

Большинство западных военных экспертов считают, что совместное российско-белорусское наступление на север Украины с территории Белоруссии положит конец вооруженному конфликту. А прелюдией является создание единого оборонного пространства и переброска российского военного контингента на территорию Белоруссии, поскольку украинско-польская граница — это единственный коридор для всех западных поставок Киеву. Контроль над ним приведет к окончанию военных действий и положит начало преобразованиям в армии и обществе на Украине, что позволит провести переговоры на условиях, приемлемых для Москвы.

Автор: Насер Кандиль (ناصر قنديل)

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