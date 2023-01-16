Украина просит "гарантии безопасности", но НАТО не хочет войны с Россией

NYT: любые гарантии безопасности для Украины помимо членства в НАТО будут хрупкими

Только безоговорочное поражение и полный крах России могут позволить Украине получить от Запада убедительные гарантии безопасности в будущем, пишет NYT. Однако Запад боится прямой конфронтации с Москвой, а Киев запросто может втянуть своих "гарантов" в ненужную им войну, отмечает автор статьи.

Стивен Эрлангер (Steven Erlanger)

После конфликта Украина захочет уверенности, что Россия больше никогда не нападет. Есть ли вариант, кроме полноправного членства в НАТО, который удовлетворит Киев и сдержит Москву?

Брюссель — Рано или поздно боевые действия на Украине закончатся. Как и когда, остается лишь гадать. Но один из важнейших вопросов — это как обеспечить будущую безопасность Украины — и кому.

Ответ на него непрост и будет зависеть от исхода конфликта. Но уже очевидно, что за исключением полного краха и поражения России, при котором Украина вернет себе всю свою территорию, любые гарантии безопасности наверняка окажутся неполными и хрупкими.

Но и совсем без них чиновникам и аналитикам трудно себе представить, что инвесторы потянутся на Украину восстанавливать страну, а в будущем не разгорится новая война.

Многое держится на нерешительности Запада, который, с одной стороны, хочет защитить Украину, но, с другой, показал, что не готов за нее воевать и не желает прямой военной конфронтации с Москвой. Вместо этого проводит компромиссный курс: сдерживать Россию, не провоцируя ее.

"Европейскому и трансатлантическому единству грозит целый ряд рисков", — считает директор римского Института международных отношений Натали Точчи. По ее словам, если Украине удастся вернуть себе хотя бы территорию, утраченную с началом февральской спецоперации, из Европы и Вашингтона тут же зашикают: "Так, а теперь за компромисс! Не видели, что ли, какие у нас расходы и потери?".

Но взамен Украина потребует твердых обязательств в сфере безопасности, считает она, и это может расколоть Запад: Центральная и Восточная Европа зазывает Украину в НАТО, а западноевропейские союзники артачатся.

Хотя НАТО и Европейский союз и пообещали Украине членство, конкретных сроков при этом не называется, и нет никакой уверенности, что обещания будут выполнены. Наконец, сближение Украины с Западом и стало одной из причин, побудивших президента Путина ввести войска.

Пока сохраняются территориальные споры, маловероятно, что даже заключив с Россией прекращение огня, Украина получит единодушную поддержку — а без нее членство ни в одной из организаций невозможно.

Исход конфликта будет иметь решающее значение, считает Томас Кляйне-Брокхофф, соавтор статьи, где подробно освещаются сложные вопросы восстановления Украины.

Он отметил, что суверенитет Украины был нарушен еще до прошлогоднего конфликта — аннексией Крыма. Поэтому оптимальный исход — если Украина вернет себе всю утраченную территорию, но это не гарантировано.

"При полном поражении России вы решите проблему Крыма и получите другую Россию, — сказал он. — Украину тогда будет проще принять в НАТО, и это послужит своего рода заслоном от любого другого российского лидера-ревизиониста. Но цена полной победы крайне высока, да и потом: как быть дальше?".

Однако полное поражение России, которое подорвет позицию Путина и его окружения, чревато эскалацией со стороны Москвы, рисковать которой ни Байден, ни лидеры других стран НАТО, похоже, не желают.

Если путинская власть рухнет, ключевые европейские государства, Франция и Германия, будут волноваться о том, чем чреват для ядерной России хаос и даже возврат к Смутному времени — эпохе анархии, распрей и беззакония в начале XVII века.

Но всё, кроме членства в НАТО, сопряжено с обещаниями, которые Киев считает пустыми. К тому же это уже было: в 1994 году США, Великобритания и Россия пообещали Украине территориальную целостность и "гарантии" безопасности в обмен на отказ от советского ядерного оружия по так называемому Будапештскому меморандуму.

Никакими обязательствами эти заверения не подкреплялись — и оказались бесполезными.

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен попытался найти компромисс в Киевском соглашении о безопасности, разработанном осенью вместе с главой администрации Владимира Зеленского Андреем Ермаком.

Оно призвано обеспечить некий рабочий гибрид между заверениями 1994 года и полноценным членством в НАТО и ЕС. Основная его рекомендация — чтобы союзники Украины превратили страну в подобие ежа или дикобраза, вооруженного до зубов, чтобы Россия, если попытается его проглотить, подавилась.

Для этого он призывает к длительному "стратегическому партнерству" между Украиной и ключевыми западными странами. За десятилетия Украина станет неприступной крепостью и сможет сама за себя постоять.

Расмуссен сравнил свое предложение с отношениями США и Израиля: ведется обширное военное сотрудничество, но официального договора при этом нет.

Фактически предлагается союз без членства: не столько гарантия безопасности Украины, сколько серьезный сдерживающий фактор для Москвы.

"Но парадокс в том, что без членства в НАТО Западу придется действовать не только активнее, но и дольше", — заметил Кляйне-Брокхофф.

Другие предлагают, чтобы отдельные союзники — США, Великобритания, Франция, Германия и Польша — по окончании конфликта ввели на Украину войска. Это можно сравнить с многонациональными контингентами НАТО в странах, граничащих с Россией.

Но значительное военное присутствие в стране, даже не входящей в альянс, Москва воспримет как еще одну провокацию и очередное доказательство, что НАТО пытается выгрызть Украину из российской сферы влияния.

Генерал в отставке Бен Ходжес, командовавший армией США в Европе, отмечает, что Америка, Канада и другие страны держали на Украине войска и обучали ее армию вплоть до начала боевых действий, после чего вывели их во избежание столкновений между НАТО и Россией. "Какова будет их задача?" — поинтересовался он.

Сам Ходжес считает, что с правильным оружием большей дальности от Вашингтона (который продолжает сопротивляться поставкам) Украина сможет победить Россию и вернуть себе всю оккупированную территорию, включая Крым, уже к концу августа.

"Украина не будет в безопасности, пока Крым контролирует Россия", — сказал он. По его словам, Крым позволяет России блокировать Азовское море, изолировать Мариуполь, наносить удары по Одессе и господствовать в Черном море, одновременно претендуя на исключительную экономическую зону вокруг полуострова и ограничивая рыболовство и разведку газа.

По словам Ходжеса, единственная реальная гарантия безопасности Украины — это членство в НАТО. Но при любом исходе, заметил он, чтобы Россия с этим согласилась, ее придется принудить.

"России ни в коем случае нельзя потворствовать, чтобы содеянное ею окупилось территориальной выгодой или влиянием", — сказал он.

Но другие — например, бывший помощник генсека НАТО, а ныне сотрудник Европейского совета по международным отношениям Камиль Гранд — не исключают, что конфликт закончится тем, что Россия "частично добьется своего". Полное поражение Москвы и вступление Украины в НАТО — это "лишь один из сценариев, причем самый оптимистичный", — сказал он.

Хотя уговорить украинцев на нечто меньшее, чем членство в НАТО, будет непросто, Россия в своих военных планах будет исходить из того, что Украина — фактически часть альянса, как она всегда подходила к Швеции и Финляндии.

После конфликта Украина предоставит НАТО самую оснащенную, подготовленную и боеспособную армию в Европе. Так что это она станет гарантом безопасности НАТО, а не наоборот, считает Гранд.

В каком-то смысле сама идея гарантий безопасности устарела, считает бывший итальянский дипломат в России и бывший посол в НАТО Стефано Стефанини.

По сути единственная реальная гарантия безопасности Украины, считает он, — это членство в НАТО, при всех его сложностях. При этом гарантии безопасности со стороны крупных держав фактически равносильны членству в НАТО и неизбежно будут сопряжены с риском, если противник решит их проверить на прочность.

"Даже сейчас отдельные страны НАТО отказываются посылать войска в помощь Украине, так с чего им так делать в будущем?" — полюбопытствовал он.

Можно представить себе сценарий, когда при нынешнем урегулировании Украина теряет часть территории, но следующее киевское правительство провоцирует Россию в надежде вернуть утраченные земли и втягивает в конфликт своих новых гарантов. Что им делать тогда?

"Даже если Украина получит членство в НАТО, этот союз оборонительный, и свои ограничения есть и у него", — сказал Стефанини.

Однако не стоит недооценивать и циничную изобретательность дипломатов, заметил он. Не исключен вариант, когда переговоры приведут к нейтралитету, но не разоружению Украины и формулировкам о гарантиях безопасности, хотя любой неполитик скажет, что это небывальщина, заключил он.

Он провел параллели с Дейтонскими соглашениями, положившими конец боснийской войне, назвав их "неуклюжей акробатикой", которая лишь остановила боевые действия. Так что даже нынешний конфликт закончится, сказал он, причем наверняка переговорами.

"Чья-либо безоговорочная победа кажется маловероятной", — сказал он. Так что рано или поздно дипломатам придется проявить смекалку и обеспечить Украине солидную перспективу мира и безопасности, так или иначе гарантированную союзниками.