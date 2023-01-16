В США заявили об обеспокоенности активностью ЧВК "Вагнер"

Вашингтон ведет работу по нейтрализации ЧВК, подчеркнул советник Госдепартамента Дерек Шолле

БЕЛГРАД, 13 января. /ТАСС/. Деятельность ЧВК "Вагнер" вызывает беспокойство у властей США, в связи с чем Вашингтон ведет работу по нейтрализации ее деятельности. Об этом в четверг в ходе своего визита в Сербию заявил советник Госдепартамента Дерек Шолле.

"Мы знаем, что эта группа вербует солдат как в Сербии, так и в других странах мира, и мы обеспокоены этим. Вот почему мы работаем с правительством в Белграде, а также с остальным миром, чтобы нейтрализовать их деятельность", - приводит слова Шолле агентство Танюг.

Американская газета Politico в своем материале, опубликованном в понедельник, утверждала, что вашингтонская администрация активизирует сбор данных о деятельности ЧВК "Вагнер", в том числе якобы в Сербии и Центрально-Африканской Республике. Как утверждается в материале со ссылкой на сведения, полученные из дипломатической переписки, "должностные лица США все больше отслеживают передвижения и действия ЧВК за пределами Украины".