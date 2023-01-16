В США заявили, что следят за назначениями в руководстве СВО

Новые назначения, "вероятно, отражают некоторые системные проблемы, с которыми столкнулись российские вооруженные силы", отметил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС Патрик Райдер

ВАШИНГТОН, 13 января. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов следит за новыми назначениями в руководстве российской специальной военной операцией (СВО) на Украине. Об этом заявил в четверг на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС Патрик Райдер.

Его попросили прокомментировать назначение начальника Генштаба Валерия Герасимова командующим объединенной группировкой войск (ОГВ). "Мы в курсе заявлений России относительно кадровых перестановок [в командовании СВО]. Мы продолжаем следить за этим, и я не собираюсь рассуждать о том, как это может повлиять на ситуацию на поле боя на Украине", - отметил генерал. Он утверждал, что новые назначения, "вероятно, отражают некоторые системные проблемы, с которыми столкнулись российские вооруженные силы" с начала СВО. "Это то (новые назначения), за чем мы будем продолжать следить", - добавил Райдер.

В четверг на регулярном брифинге журналисты попросили прокомментировать новые назначения и координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джона Кирби. "Пусть Кремль сам высказывается о своих решениях", - ответил он. Кирби также утверждал, что такой шаг российских властей связан с "преодолением трудностей, с которыми они столкнулись" в рамках СВО. "Интересно, что они сейчас вернулись к Герасимову, который был во главе в самом начале, который является начальником их Генштаба, а не командиром боевой части. Это интересный выбор. Я думаю, они должны рассказать об этом. Я думаю, что это показательно и указывает на степень, с которой Россия продолжает стремиться исправить проблемы в плане командования и управления [войсками]", - утверждал Кирби.

Министр обороны России Сергей Шойгу произвел в среду новые назначения руководства СВО. Командующим объединенной группировкой войск (сил) назначен начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов. Его заместителями - главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ генерал армии Сергей Суровикин, главнокомандующий Сухопутными войсками РФ генерал армии Олег Салюков, а также заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Алексей Ким.

В Минобороны сообщили, что решение о повышении уровня руководства спецоперацией связано с "расширением масштаба решаемых в ходе ее проведения задач, необходимостью организации более тесного взаимодействия между видами и родами войск вооруженных сил, а также повышением качества всех видов обеспечения и эффективности управления группировками войск (сил)".