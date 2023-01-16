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Назван сценарий уничтожения Японии российским "оружием дьявола"

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Демонстрация принципа действия ракетного комплекса стратегического назначения Сармат во время послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию
Демонстрация принципа действия ракетного комплекса стратегического назначения Сармат во время послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.
Источник изображения: © Минобороны РФ

Shukan Gendai: в Японии испугались атаки "зверски разрушительного" оружия России

Россия может использовать против Японии свое самое разрушительное оружие — ракету "Сармат", пишет профессор Ицуро Накамура в статье Shukan Gendai. Это будет для нее "утешительным призом" в случае ухудшения ситуации на Украине, уверен он. Одного удара хватит, чтобы поставить страну на колени.

Все характеристики, от дальности полета до скорости и мощности, поражают воображение. Новая межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) "Сармат", сочетающая в себе лучшие машиностроительные технологии России, была принята на вооружение. Загнанный в угол Владимир Путин собирается сжечь Японию дотла.

Цель — Япония

"Новую МБР „Сармат“, исследования и разработка которой велись с 2018 года, наконец-то развернули в Восточной Сибири. Российские власти давно заявляют, что островная Япония может быть уничтожена одним выстрелом. Они не стали бы так говорить, будь это просто угроза. Предполагается, что это оружие может быть использовано против Японии", — отмечает почетный профессор университета Цукуба Ицуро Накамура (Itsuro Nakamura).

Скоро исполнится год с начала российской специальной военной операции на Украине. Между российской армией, обладающей подавляющей военной мощью, и ВСУ, которых поддерживают западные страны, идет напряженная борьба.

Перед лицом начавшегося в ноябре 2022 года недостатка сил в Донбассе российский лидер разместил 200 тысяч солдат на белорусской границе. В связи с этим главнокомандующий вооруженных сил Украины Валерий Залужный выразил тревогу по поводу возможной повторной попытки захватить Киев уже в январе.

СВО близка к кульминации. Японский народ не должен вести себя так, как будто эта проблема его не касается. Еще одна попытка взять украинскую столицу — это последняя и самая крупная операция. На кон поставлен престиж России. Если Кремль снова потерпит неудачу, гнев президента Путина может быть направлен на Японию.

"Вполне возможно, что загнанный в результате неудачной спецоперации в угол Путин, не опасаясь возмездия США, ударит по Японии „Сарматом“, чтобы продемонстрировать хотя бы какое-то достижение", — считает профессор.

Нападение на Японию

"На самом деле источник в ФСБ сообщил, что Москва действительно планировала нападение на Японию за шесть месяцев до начала спецоперации на Украине. Информация, раскрытая этим человеком, заключается в том, что Россия довольно серьезно готовилась к локальному военному конфликту с Японией.

Руководитель издания Bellingcat* Христо Грозев признал эти данные достоверными <...>, - говорит Накамура.

Если ситуация на Украине значительно ухудшится, существует реальный риск того, что сценарий нападения на Японию вновь всплывет в сознании президента Путина. Но <...> затяжная война невозможна.

Тогда что делать? У Путина есть последний козырь, который может поставить Японию на колени одним выстрелом.

Это "Сармат", упомянутый в начале статьи. Это оружие — одна из крупнейших в мире ядерных ракет, разработанная Государственным ракетным центром имени академика В.П. Макеева, входящим в структуру "Роскосмоса", который отвечает за космическую программу России с советских времен. В апреле 2022 года ракета была успешно запущена, а в ноябре проводились летные испытания.

Руководитель разработки Владимир Дегтярь подчеркнул, что это "чудо инженерной мысли, высшее достижение в ракетной технике". Глава России подтвердил эти слова, заявив, что у "Сармата" "аналогов в мире нет и еще долго не будет".

В ответ президент США Джо Байден оптимистично заявил, что эта ракета не представляет никакой угрозы, но это всего лишь блеф. НАТО присвоила "Сармату" кодовое название "Сатана-2" — "оружие дьявола". Америка и другие страны Североатлантического альянса считают его зверски разрушительным оружием.

В две тысячи раз мощнее бомбы, сброшенной на Хиросиму

В соответствии со своим названием "Сармат", предположительно, способен уничтожить страну одним выстрелом. Его радиус действия составляет около 18 тысяч километров. Это означает, что уязвимо большинство крупных городов западного лагеря.

Ракета может нести от десяти до 16 ядерных боеголовок общей мощностью 7,5 мегатонны. Это в две тысячи раз больше, чем у бомбы, которую сбросили на Хиросиму. Если "Сармат" попадет в густонаселенный американский район, погибнет 30 миллионов человек, а в случае Франции одного заряда хватило бы, чтобы уничтожить всю страну, отмечает военный эксперт Мицухиро Сэра (Mitsuhiro Sera).

Конструкция МБР также нестандартна. "Сармат" стартует на ядерных двигателях, но по пути переключается на жидкостные и уходит в космос. При достижении заданной точки многочисленные боеголовки отделяются от основного корпуса и входят в атмосферу.

В Японии самая современная противовоздушная оборона, разработанная совместно с американскими военными, но, к сожалению, характеристики "Сармата" превосходят даже ее. Он способен нести гиперзвуковой планер "Авангард" в качестве боеголовки, что делает его перехват практически невозможным, добавляет Сэра.

В то время как обычные ядерные боеголовки летят по параболической траектории с высоты тысяча километров, "Авангард", который изготовлен в форме планера, после входа в атмосферу скользит по прямой линии на высоте до 70 километров.

В Японии развернуты такие системы перехвата, как THAAD и PAC-3, но они эффективны только до темпа полета в девять-десять Махов. Скорость ядерных боеголовок, которые несут "Авангард", превышает 20 Махов. Кроме того, маршрут можно изменить непосредственно перед ударом.

"Если „Сармат“ будет запущен по Японии, то, я думаю, он пойдет по так называемой „крутой траектории“. Проще говоря, он стартует вертикально, а затем сразу упадет по направлению, которое еще больше увеличит его скорость", — отмечает военный журналист Масаюки Кикути (Masayuki Kikuchi).

*в России признано СМИ-иноагентом

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1 комментарий
№1
16.01.2023 11:49
"Вполне возможно, что загнанный в результате неудачной спецоперации в угол Путин, не опасаясь возмездия США, ударит по Японии „Сарматом“, чтобы продемонстрировать хотя бы какое-то достижение", — считает профессор.
Глупее утверждения не припомню! Зачем? Американцы и так вас доведут до "цугундера" - ресурсов у Японии нет, для разработки подводных нужны средства, а амеры "прикрыли" все передовые направления яп промышленности....
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