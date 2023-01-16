Европа скупила американское оружие и осталась у разбитого корыта

Жэньминь жибао: покупка американских вооружений легла тяжким бременем на Европу

За время украинского конфликта Европа существенно обогатила ВПК США, пишет "Жэньминь жибао". Она отдала огромные суммы американским торговцам оружием в ущерб собственной экономике — все во имя "безопасности". Но на деле это даст обратный эффект.

Согласно недавней статье в американском журнале Foreign Policy, статистический отчет Агентства сотрудничества в области безопасности и обороны (DSCA) Министерства обороны США показал, что в 2022 году количество и цена оружия, одобренного Соединенными Штатами к продаже союзникам по НАТО, повысились почти вдвое по сравнению с 2021 годом из-за того, что государства альянса копили запасы вооружения в связи с украинским конфликтом. Объемы продаж основных вооружений возросли до 24 сделок на сумму около 28 миллиардов долларов, включая поставки на 1,24 миллиарда долларов будущему члену НАТО Финляндии.

Заказы на вооружение от европейских союзников посыпались рекой, в результате чего американские торговцы оружием заработали огромную сумму денег. По сообщениям зарубежных СМИ, прибыль военных предприятий США установила рекордные показатели в 2022 году, а стоимость акций многих военно-промышленных компаний к концу года приблизилась к своим историческим максимумам или достигла их. За последние 12 месяцев акции крупнейших оборонных компаний Америки Northrop Grumman Corporation, Lockheed Martin и Raytheon Technologies выросли на 40%, 37% и 17% соответственно.

В то время как военно-промышленный комплекс США "открывает праздничное шампанское", Европа по ту сторону Атлантики пытается проглотить горькую пилюлю и справиться с последствиями...

Колоссальные военные расходы еще больше утяжелили финансовое бремя стран ЕС и нарушили процесс восстановления их экономик. Чтобы удовлетворить обещание, данное Вашингтону, и достичь "жесткой цели" в 2% ВВП на оборонные расходы в рамках НАТО, многие европейские державы были вынуждены увеличить военные затраты в условиях высокой инфляции и финансовых трудностей. Значительная часть этих средств будет использоваться для закупки американского оружия. Бундестаг Германии одобрил выделение Минобороны 10 миллиардов евро на закупку истребителей F-35 производства Lockheed Martin. Подобные же дорогостоящие контракты на поставки самолетов также подписали Швейцария, Великобритания и Польша. За 2022 год Госдепартамент США одобрил продажу оружия Эстонии, Норвегии, Финляндии и многим другим европейским странам. Сайт EUobserver саркастично отметил, что огромные суммы, которые можно было бы вложить в такие области, как социальные услуги, пошли на исследования, разработку и покупку вооружений. Однако "безопасность Европы, выстроенная на мечтах о прибыли ВПК и его инвесторов, только разожжет будущие войны и усугубит человеческие страдания".

Через НАТО Соединенные Штаты привязали впавшую в тревогу о безопасности Европу к своей "колеснице", нанеся тем самым серьезный удар по продвижению ее стратегической автономии. В последние годы ЕС неоднократно призывал к большей стратегической независимости. После вспышки украинского кризиса США начали укреплять связи с Европой во многих областях, таких как дипломатия, военное дело и снабжение энергоресурсами, из-за чего стремление континента к стратегической независимости было сильно ограничено. Делая ставку на дорогостоящие продажи вооружений государствам ЕС, Вашингтон, с одной стороны, обещает использовать НАТО для защиты коллективной безопасности блока стран и тем самым укрепляет свой контроль над ним; с другой стороны, преувеличивает угрозу так называемых "конкурентов", провоцирует разногласия между Европой и Россией, углубляет раскол и конфронтацию на европейском материке и усиливает подавление Москвы. Есть зрить в корень, то США хотят реализовать свои многочисленные корыстные интересы, обуздывая Россию, сдерживая Европу и подпитывая свой ВПК. В статье на британском веб-сайте iNews прямо говорится, что Соединенные Штаты превратили украинский кризис в "прокси-войну", которую можно вести без потерь со стороны Америки.

США продолжают разжигать конфликт на Украине, ухудшая ситуацию с безопасностью в Европе. Сегодня напряженность в отношениях между Москвой и Киевом не снижается, а риск эскалации продолжает нарастать. Европа столкнулась с многочисленными вызовами: энергетическим кризисом, нехваткой продовольствия, ростом числа беженцев и экономической стагфляцией. Традиционные и нетрадиционные угрозы безопасности накладываются друг на друга и переплетаются. Однако Соединенные Штаты продолжают собирать огромные заказы на экспорт вооружений под предлогом "стратегической угрозы со стороны крупной державы" и "урегулирования региональных кризисов", обостряя проблемы безопасности в Европе. В глазах у американского военно-промышленного комплекса только жажда выгоды: "Один выстрел из пушки — это десять тысяч лянов золота" (один лян — китайская единица измерения массы, примерно 32 грамма, — прим. ИноСМИ). Фиби Новакович, исполнительный директор General Dynamics, подрядчика оборонной промышленности США, даже заявила: "2022 год — это очень хорошее начало. Хотя мир становится все более и более опасным для человечества, мы увидели благоприятный сигнал к стабилизации спроса".

Что касается Европы, то реальная безопасность исходит из сбалансированной, эффективной и устойчивой структуры безопасности региональной, а не из лагеря конфронтации, созданного Вашингтоном в собственных интересах. Сможет ли регион вернуться на путь "стратегической автономии", принимать четкие решения и продемонстрировать сплоченность — это вопрос, на который Европа должна ответить себе сама.

Автор: Ли Цзябао (李嘉宝)