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ИноСМИ

В Финляндии заявили о заблуждениях в отношении России

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Скульптура возле штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Скульптура возле штаб-квартиры НАТО в Брюсселе.
Источник изображения: © AP Photo / Olivier Matthys

Verkkouutiset: в Финляндии появились признаки усталости от конфликта на Украине

Финский политолог Юсси Ялонен считает, что в Финляндии появились признаки военного психоза, но руководитель Института внешней политики страны Мика Аалтола с ним не согласен, пишет Verkkouutiset. У каждого из них своя аргументация, и обе построены на отношении финнов к России.

Маркус Мяки (Markus Mäki)

Руководитель Института внешней политики Финляндии Мика Аалтола (Mika Aaltola) считает, что в Финляндии сейчас нет военного психоза.

"Думаете, Финляндию охватил военный психоз? Я бы так не сказал. Финляндия проснулась, реальность заставила ее очнуться. Если оглянуться на первые этапы военных действий, я бы представил этапы „пробуждения“ следующим образом".

По словам Мики Аалтола, с 2014-го по 2016-й год в Финляндии отрицали российскую агрессию.

"Мы не могли себе представить возвращение войны в Европу. Рассуждения о войне и причастности к ней России сразу подвергались нападкам троллей. О России не было принято говорить плохо. Для обозначения привычной войны появились новые слова — например, „гибридное воздействие“".

С 2017-го по 2019-й годы Финляндия продолжала вести торговлю с Россией.

"Мы думали, что ситуация на Украине была особой. Стремления России казались ограниченными, и мы полагали, что, продолжая торговые отношения, ситуацию получится вернуть в нужное русло. Однако в то же время велись военные приготовления".

В 2020–2022 годы, по мнению исследователя, в Финляндии царила апатия, в основном из-за пандемии коронавируса.

"Воинственность России возросла, доверие снизилось. Мы научились с этим справляться. Было понятно, что трудности никуда не исчезнут, но в наших планах была не одна лишь только Россия".

По словам Аалтола, только в 2022 году в Финляндии осознали и приняли ситуацию, и заблуждения в отношении России развеялись.

"Мы осознали правильное положение вещей и новое направление в развитии событий. Позиция Финляндии в отношении НАТО изменилась. Мы вспомнили, кто мы и где находимся. Заблуждения по поводу России развеялись", — утверждает он.

Юсси Ялонен (Jussi Jalonen), доцент Университета Оулу, написал 9 января в Твиттере, что в Финляндии появились признаки военного психоза.

В частности, он сослался на мнение председателя парламентского комитета по иностранным делам Юсси Халла-ахо (Jussi Halla-aho, партия "Истинные финны"), по мнению которого демонизация российских солдат является "правильной и необходимой".

"Из подобных комментариев, которые звучат даже в парламенте, можно сделать вывод, что в воздухе витают признаки военного психоза. Однако сейчас началось его ослабление, а это предшествует состоянию усталости от войны", — заявил Ялонен в Твиттере.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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