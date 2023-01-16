"Вот красавцы!" Японцы восхитились российскими истребителями

Читатели Yahoo News Japan пришли в восторг от российских истребителей Су-30МКИ

Истребители Су-30МКИ прибыли из Индии в Японию для проведения совместных военных учений, сообщает Yahoo News Japan. Читатели портала пришли в восторг от этих самолетов российского производства. По их мнению, Су-30 — прекрасная модель, созданная на основе настоящей легенды.

Не только истребители Су-30, но и заправщик Ил-78

Во вторник, 10 января 2023 года, истребители Су-30МКИ ВВС Индии прибыли на базу военно-воздушных сил самообороны Хякури в префектуре Ибараки. Их цель — участие в совместных учениях ВВС Японии и ВВС Индии под названием "Via Guardian 23", которые будут проходить на этой базе с 16 числа.

На эти мероприятия ВВС Индии направили четыре истребителя Су-30МКИ (входят в состав 220-й эскадрильи западного авиационного командования) и 150 человек личного состава. В группу поддержки также входят два военно-транспортных самолета С-17 "Globemaster III" (западное авиационное командование, 81-я эскадрилья) и заправщик Ил-78 (центральное авиационное командование, 78-я эскадрилья).

Согласно официальному аккаунту ВВС Индии в Твиттере, вся авиационная группа покинула страну 8 января и вылетела на авиабазу Хякури через Таиланд и Филиппины.

Сначала на авиабазу прибыли транспортные самолеты С-17, загруженные вспомогательной техникой и личным составом, а во второй половине туда же приземлились четыре истребителя Су-30МКИ, основная сила учений. На пути руления от взлетно-посадочной полосы к перрону их встретила красочная пожарная команда из водометов, после чего состоялась церемония встречи, на которой присутствовали представители ВВС Индии и японских ВВС.

Со стороны японских сил самообороны в учениях примут участие четыре истребителя F-2, принадлежащие 7-му авиакрылу с авиабазы ​​Хякури, но не только. В них будут задействованы четыре истребителя F-15 с авиабазы ​​Комацу в префектуре Исикава, входящие в группу авиационного тактического обеспечения (широко известную как "Агрессор"), а также группа управления воздушным обнаружением Тюбу, отвечающая за миссии по предупреждению и наблюдению за воздушным пространством вокруг Японии.

При анализе состава этих подразделений, участвующих в маневрах от японских сил самообороны, у экспертов создается мнение, что "Via Guardian 23" будут содержать расширенный тренировочный контент, выходящий за рамки традиционных парадно-показательных совместных полетов.

Кроме того, хотя это и не имеет прямого отношения к учениям, один из истребителей F-2 с авиабазы Хякури специально окрашен логотипом в ознаменование мероприятия. Он нанесен на вертикальное оперение фюзеляжа.

Су-30МКИ — многоцелевой истребитель, который отлично подходит для борьбы как с наземными, так и с воздушными целями

Су-30МКИ — это модель, созданная исключительно для ВВС Индии на базе знаменитого российского истребителя Су-27 Фланкер. Кстати, окончание "И" в названии "МКИ" у этого самолета — это первая буква из названия страны Индии.

Этот самолет представляет собой двухместный, так называемый тандемный самолет с передним и задним сиденьями. Он многоцелевой, то есть способен выполнять как штурмовые, так и противовоздушные боевые задачи. Количество имеющихся в Индии истребителей этой серии составляет 272 штуки, включая импортированные из России и произведенные по лицензии непосредственно в стране. Сейчас СУ-30МКИ фактически является основным боевым самолетом ВВС Индии.

Су-27 Фланкер, ставший для этой модели основой, это главный истребитель ВВС РФ, уже начиная с периода холодной войны 1980-х годов. В случае появления в окружающем Японию регионе именно Су-27 станут основной боевой силой российской армии, с которой могут в реальных боях встретиться ВВС Японии.

В этот раз истребитель российского производства серии Фланкер впервые прибыл в Японию в мирных условиях. И прилетел он в составе индийских ВВС впервые со времен холодной войны. Сам по себе этот факт показывает повышение роли Дели в качестве нашего партнера в деле обеспечения региональной безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. Одновременно это указывает на те значительные изменения, которые произошли в международной обстановке. Теперь мы тренируемся с нашим партнером Индией на российских самолетах.

Автор: Цукаса Фурукава (Tsukasa Furukawa)

Комментарии читателей:

cay

Помощь Индии в Индо-Тихоокеанском регионе нам в принципе нужна. Но эта страна такая же ненадежная, как и Китай. С ней надо осторожнее. Не исключено, что вся информация по авиабазе Хякури может от Индии утечь к противнику.

kua

30 лет назад на одной из военных выставок Су-27 произвел фурор, когда на нем российский летчик-ас выполнил знаменитую невообразимую фигуру — "кобру Пугачева". И вот прошло 30 лет, и истребитель Су прибыл на нашу землю в Хякури. Правда, в составе индийских ВВС. Что это? Начало разрядки? Или, наоборот, предвестник грозного шторма?

hor

Как бы мы ни относились к создавшей этот истребитель России, но сами по себе и Су-27, и Су-30 — красавцы! Хороший самолет — он и внешне красив!

A

Хотя я и не люблю Россию, но самолет прекрасный! К сожалению, мы видим его только в играх. Грустно, что я не смог посетить церемонию его прибытия в Японию.

aux

До этого русский истребитель приземлялся в Японии всего один раз. Когда Беленко угнал еще советский секретный МиГ-25 в Хакодатэ.

asa

Если мы с Индией "зажмем" Китай с двух сторон, то сможем раздробить даже его огромную армию.

kam

Никогда не думал, что при жизни увижу, как русские истребители приземляются на японские военные аэродромы.

est

Как бы я хотел увидеть этот легендарный российский Фланкер вживую!

naka

Хочу увидеть в исполнении этого истребителя знаменитые фигуры "кобра Пугачева", "кульбит", "крюк".

lal

Индия? С этой страной надо быть аккуратнее. Непонятно, что у нее на уме!

ohs

Индия находится в союзе с Японией. Премьер-министр Моди посредством дипломатии, которая сформировалась благодаря дружбе бывшего премьер-министра Абэ с индийским лидером, согласился, что две страны не позволят Китаю, их общему врагу, бросить вызов существующему порядку с помощью односторонней военной силы.

Однако зависимость Индии от России в области военно-воздушной и военно-морской техники на самом деле является ее ахиллесовой пятой. В последнее время Москва настолько поддалась КПК, что, кажется, оказалась в ее власти. Дели столкнулся с дилеммой: он не может закупить нужные ему вооружения у других партнеров, поскольку Москва контролирует техническое обслуживание двигателей и других быстроизнашивающихся деталей индийских боевых самолетов.

Во время своего визита в Индию президент Трамп разрешил экспорт и лицензионное производство F-16 в стране. Хотя после этого ни о каких подвижках не слышно. Западу было бы выгоднее освободить Индию от "чар" российского оружия.

А вообще-то все Су Фланкеры, кроме принадлежащих ВВС Индии, должны сбиваться в воздушном пространстве Японии.

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Нет, Индии доверять нельзя!