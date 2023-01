США нужно отобрать у России ядерное оружие

The Hill: если бы не российское ядерное оружие, то Украина бы уже "победила"

Если бы ни у кого не было ядерной бомбы, то Запад бы более активно помогал Украине, пишет автор статьи для The Hill. США нужно сделать "правильный" вывод о влиянии ядерного оружия и руководствоваться им в своей политике.

Том Коллина (Tom Z. Collina)

Хотя военный конфликт России и Украины приближается к годовой отметке, конца ему пока не видно. Обе стороны, очевидно, решительно настроены на победу, и ни одна из них не готова отступить. Как недавно написали в своей колонке бывший госсекретарь Кондолиза Райс и бывший министр обороны США Роберт Гейтс, "когда речь заходит о военном конфликте на Украине, единственное, в чем сейчас можно быть уверенными, — что бои и разрушения продолжатся".

И все же, учитывая ошеломляющие успехи Украины, посредственную эффективность действий российской армии и масштабную военную помощь, поступающую от Соединенных Штатов, некоторые могут спросить, почему это занимает так много времени? Два слова: ядерное оружие.

Украина проделала отличную работу, дав отпор российским войскам, — отчасти благодаря военной поддержке Соединенных Штатов и слабости российской армии. Тем не менее, с самого начала президент Байден напрямую заявлял о том, что он не хочет прямого конфликта между американскими и российскими войсками, который, по его словам, может перерасти в третью мировую войну. Чтобы избежать этого, Байден наложил ограничения на характер военной поддержки Соединенных Штатов: никаких американских военных на Украине, никакой бесполетной зоны и никакого американского оружия, которое может долететь до российской территории.

К примеру, хотя Киев пообещал не использовать предоставленное американцами оружие для нанесения ударов по территории России, администрация Байдена тайно модифицировала ракетные установки HIMARS, которые она передала Украине, таким образом, чтобы их нельзя было использовать для запуска ракет большой дальности по России. А недавние удары украинских беспилотников внутри России — нанесенные украинским оружием, а не нашим — вызвали у администрации Байдена явное беспокойство. Как сказал журналистам госсекретарь Энтони Блинкен: "Мы не поощряли и не позволяли украинцам наносить удары внутри России".

Администрация Байдена пытается пройти по тонкой грани, вооружая Украину все более совершенными неядерными системами и при этом стремясь избежать ядерной эскалации. С точки зрения Байдена, мы не можем позволить России захватить Украину, но мы также не можем игнорировать российскую ядерную угрозу. По некоторым сообщениям, высшее российское военное руководство обсуждало, как они могут применить ядерное оружие на Украине, а президент Байден сказал, что сейчас мир ближе к "Армагеддону", чем когда-либо со времен Карибского ракетного кризиса 1962 года.

И, как предупредила американская разведка, существует реальная опасность того, что, если у Москвы что-то пойдет не так, президент России Владимир Путин может впасть в отчаяние и принять решение о применении ядерного оружия на Украине, чтобы заставить Киев и Запад отступить. Это всерьез усложняет положение Киева. Мы хотим, чтобы президент Украины Владимир Зеленский победил, но мы точно не хотим, чтобы Путин проиграл, если в результате он решит переступить через ядерную грань.

Если бы не угроза ядерной эскалации, Соединенные Штаты, вне всяких сомнений, сделали бы больше, чтобы помочь Украине, и это существенно изменило бы ход конфликта. Только представьте, что Зеленский мог бы сделать, имея в своем распоряжении западные войска, истребители и более смертоносное оружие. Если бы не ядерное оружие России, Украина уже могла бы выиграть, что позволило бы спасти бесчисленное количество жизней.

Более того, Россия, возможно, вообще не начала бы спецоперацию, если бы у нее не было ядерного оружия, которым она прикрывалась бы. Вряд ли Путин пошел бы на такой опасный шаг, если бы у него не было способа удерживать войска Соединенных Штатов и НАТО в стороне. Как показывают действия Путина, ядерная бомба — это оружие слабых, и она служит для нейтрализации неядерного военного преимущества Соединенных Штатов.

Тем не менее, поскольку существование российских ядерных сил продлевает конфликт, перспектива сокращения ядерных вооружений стала гораздо более смутной, потому что обычные силы России продемонстрировали слабость, и Москве приходится угрожать ядерным оружием. Недавно Москва отменила встречу с Вашингтоном, на которой они должны были обсуждать вопрос контроля над ядерными вооружениями, сославшись на то, что Соединенные Штаты оказывают поддержку Украине.

Невозможно добиться сокращения ядерного арсенала России без ее сотрудничества, поэтому мы должны убедить Путина в том, что его нынешняя траектория приведет к еще большей изоляции. Если Путин хочет, чтобы Россия превратилась в увеличенную версию закрытой Северной Кореи, пусть будет так. Но если Москва в конце концов захочет вернуться в международное сообщество, мы должны предельно ясно объяснить ей, что нужно изменить.

Администрация Байдена может начать с создания международной коалиции стран, поддерживающих сокращение ядерных вооружений, чтобы усилить давление на Россию. Администрации потребуются не только убедительные аргументы, но и конкретные действия. Мы должны найти способ заручиться поддержкой Москвы, чтобы заменить новый договор СНВ (последнее оставшееся двустороннее соглашение, ограничивающее ядерные арсеналы Соединенных Штатов и России) до истечения срока его действия через три года.

Нет, мы не можем просто щелкнуть пальцами и заставить российское ядерное оружие исчезнуть, а Путин не собирается избавляться от своего козыря. Но наличие ясности касательно роли ядерного оружия в текущем военном конфликте (тот факт, что оно укрепляет позиции России и подрывает безопасность Соединенных Штатов и Европы) должно определять дальнейшую ядерную политику Вашингтона. К настоящему моменту уже ясно, что Западу удалось бы достичь более серьезных успехов на Украине, если бы ни у кого не было ядерной бомбы.

Том Коллина — директор по вопросам политики в общественном фонде Ploughshares Fund и автор книги "Ядерная кнопка: новая гонка ядерных вооружений и президентская власть от Трумэна до Трампа" (The Button: The New Nuclear Arms Race and Presidential Power from Truman to Trump).