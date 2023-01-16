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США готовятся использовать территорию Польши как поле боя

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Вертолеты Black Hawk во время учений НАТО в Польше
Вертолеты Black Hawk во время учений НАТО в Польше.
Источник изображения: © flickr.com / 1GNC Münster

NDP: Вашингтон создает для себя военную "альтернативу Германии" и готовит Польшу к войне

В Польше стало известно о строительстве в Повидзе новой базы для американских вертолетов, сообщает NDP. Строительство военных объектов в стране – это реализация планов Вашингтона по созданию "военной альтернативы" Германии и подготовки территории Польши в качестве поля боя.

Яцек Тохман (Jacek Tochman)

07 ноября 2022 года в Польше было объявлено о запуске двух новых проектов, связанных со строительством базы для американских вертолетов в польском Повидзе. В настоящее время там дислоцируется бригада боевой авиации США, оснащенная вертолетами Apache.

"Мы постоянно инвестируем в новые объекты для нужд американских войск, чтобы в случае возможной угрозы обеспечить немедленную переброску большого количества военнослужащих из-за океана", – сказал министр обороны РП Мариуш Блащак, добавив, что для того, чтобы вертолеты могли выполнять боевые задачи в рамках поддержки польских сил и сил НАТО, в Польше будут подготовлены ангары, склады и топливная база. По его словам, это одно из обязательств американской стороны, изложенных в Соглашении об усилении оборонного сотрудничества (EDCA), которое Варшава подписала с Вашингтоном 15 августа 2020 года.

Данное соглашение предполагает возможность дальнейшего увеличения количества американских войск в Польше. Кроме того, Минобороны РП заявило, что предоставит военнослужащим США бесплатное проживание, питание и топливо. Приблизительная расходы Польши по обеспечению американских войск, дислоцированных в Польше на постоянной основе, составляет около 500 миллионов злотых в год, которые будут оплачиваться за счет налогов граждан. Такие затраты особенно значимы сейчас, когда страна сталкивается с глубоким экономическим кризисом и высокой инфляцией. Несмотря на это, "Право и справедливость" (ПиС) продолжает активно инвестировать в расширение военной инфраструктуры на востоке страны и строительство объектов для армии США.

Можно с уверенностью сказать, что Вашингтон рассматривает Польшу как будущую "военную альтернативу" Германии, которая была основным местом размещения американских войск в Европе. Особенно если учесть, что в заявлении польского Минобороны перечислено более 100 других объектов, которые, как ожидается, будут построены в Польше в течение следующих 10 лет для обеспечения военного присутствия США. Все это прекрасно вписывается в упомянутую теорию "военной альтернативы".

Среди причин возможной переориентации США на Варшаву можно назвать растущее недовольство Германии политикой Вашингтона, ее нежелание играть роль пороховой бочки и заинтересованность Берлина продвигаемой Францией концепцией "стратегической автономии Европы".

Сообщение о строительстве в Повидзе новой базы для американских вертолетов, лишь подтверждает то, что Пентагон решил изменить постоянное расположение своей вертолетной бригады и перенести ее из Германии в Польшу. Гдеуже находятся танковая бригада и штаб 5-го армейского корпуса, а также около 20 тыс. американских войск.

Присутствие американского военного контингента на территории Польши нужно США для обеспечения их собственной безопасности и оборонительных возможностей. Поэтому все утверждения нашего военно-политического руководства о том, что данный контингент якобы будет использоваться для сдерживания потенциального врага и станет гарантией защиты нашей страны, – не более, чем слова, в которые ПиС пытается заставляет нас поверить.

Польша является не союзником НАТО, а плацдармом, на котором США будут отстаивать свои интересы. Поэтому строительство новых военных объектов в стране – это всего лишь реализация планов Вашингтона. Прежде всего, на случай будущей реструктуризации политических и военных отношений в Европе и подготовки территории Польши в качестве поля боя.

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Страны
Германия
Польша
США
Франция
Продукция
AH-64
Проекты
2020-й год
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