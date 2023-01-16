Израиль выделит $5,8 млн на создание спускаемого аппарата для исследования Луны

Пресс-служба Израильского космического агентства сообщила, что "Берешит-2" будет запущен к Луне в 2025 году

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 января. /ТАСС/. Израильское правительство выделит 20 млн шекелей ($5,8 млн по текущему курсу) на финансирование разрабатываемого в Израиле космического аппарата "Берешит-2", предназначенного для исследования Луны. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Израильского космического агентства (ИКА).

"Министр инноваций, науки и технологий Офир Акунис решил выделить бюджет на проект запуска израильского космического аппарата "Берешит-2" к Луне в размере 20 млн шекелей", - говорится в сообщении.

В агентстве отметили, что министр провел в четверг встречу с одним из инициаторов проекта "Берешит-2", основателем и директором компании SpaceIL Кафиром Демари, который представил министру планы по разработке аппарата. "Я рассматриваю этот проект как национальную миссию. Его результаты могут внести огромный вклад в науку, инновации и образование в Израиле. Я решил, что из бюджета министерства инноваций науки и технологий на 2023 год под моим руководством будет выделено финансирование на этот уникальный проект, полный израильской гордости", - отметил по итогам встречи Акунис.

Согласно текущим планам, "Берешит-2" будет запущен к Луне в 2025 году, отметили в ИКА. Он будет включать в себя два посадочных модуля, каждый из которых будет проводить эксперименты на поверхности Луны, а также орбитальный аппарат, который останется на орбите Луны на несколько лет для сбора научных данных. Стоимость проекта изначально оценивалась в сумму порядка $100 млн, половину этих средств должно привлечь ИКА за счет международного сотрудничества, указали в пресс-службе.

Название аппарата - "Берешит" - дословно переводится с древнееврейского как "В начале". Так в иудейской традиции называется первая книга Торы, в христианстве известная как Бытие, первая книга Библии.

Первый аппарат "Берешит" изначально создавался в рамках проекта Google Lunar X Prize. Согласно его условиям, частная компания, первой доставившая на Луну автоматическую станцию, способную передвигаться по поверхности естественного спутника Земли на дистанцию не менее 500 м, получила бы приз в $20 млн. В марте 2018 года компания Google отменила этот конкурс, однако израильская компания продолжила работу над лунным модулем, затратив на проект около $88 млн.

21 февраля 2019 года компания SpaceX вывела "Берешит" на траекторию полета к Луне. 5 апреля того же года он перешел на лунную орбиту, а Израиль стал седьмой страной, аппарат которой достиг естественного спутника Земли. Шесть дней спустя - вечером 11 апреля - "Берешит" предпринял попытку посадки на Луну, в ходе которой разбился. Через несколько дней представители SpaceIL объявили о планах отправить к Луне второй космический аппарат, проект получил название "Берешит-2".