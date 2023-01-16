В Финляндии заявили, что смогут передать Киеву незначительное количество танков Leopard

По словам президента Саули Ниинистё, это связано с тем, что страна не является членом НАТО и имеет границу с Россией

СТОКГОЛЬМ, 12 января. /ТАСС/. Финляндия сможет передать Украине лишь незначительное количество танков Leopard 2. Об этом заявил в четверг президент страны Саули Ниинистё.

"Если Украине в конечном итоге [некоторые страны] передадут танки [Leopard 2], вклад Финляндии не сможет быть очень большим в плане количества", - цитирует Ниинистё газета Helsingin Sanomat.

По его словам, это связано с тем, что Финляндия "не является членом НАТО и имеет <...> границу с Россией".

Во вторник телерадиокомпания Yle, ссылаясь на источник, информировала о том, что финские власти допускают возможность рассмотрения вопроса об отправке Украине Leopard 2 в том случае, если этот шаг поддержит "группа из нескольких государств". Согласно источнику, в Хельсинки ожидают "решений Германии и других крупных стран" по данному поводу.

Ранее в четверг глава Минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт сообщила, что правительство ФРГ "не принимало решений" о передаче Киеву Leopard 2. В свою очередь в среду президент Польши Анджей Дуда заявил о решении Варшавы передать Киеву танковую роту Leopard в рамках международной коалиции, добавив, что для реализации этого решения "должен быть выполнен ряд формальных требований, проведены согласования".

Украина на протяжении последних месяцев требует от Берлина поставить ей Leopard, однако канцлер ФРГ Олаф Шольц не раз отмечал, что Германия в этом вопросе будет действовать только в координации со своими союзниками.