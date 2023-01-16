Российские крылатые камикадзе

Жертвуя собой, «Ланцет» уничтожает противника

Активное развитие в целом ряде государств такого класса высокоточных средств поражения, как барражирующие боеприпасы (ББ), побудило российское военное ведомство и отечественные компании – разработчики вооружений и военной техники обратить пристальное внимание на эту тематику.

В отличие от беспилотных летательных аппаратов, в области разработки, серийного выпуска и применения которых наша страна являлась одним из пионеров и законодателей мод, но после известных событий начала 1990-х годов утратила свои позиции, в сфере создания барражирующих боеприпасов Москва вступила в борьбу далеко не первой. Тем не менее в работах по этому направлению отечественными специалистами уже достигнуты определенные успехи, а созданные образцы дронов-камикадзе находятся на уровне мировых аналогов.

«КУБ-БЛА»

Первенцем в российском семействе барражирующих боеприпасов, судя по всему, следует считать аппарат «КУБ-БЛА». Именно его демонстрация в открытых экспозициях международных выставок вооружений и военной техники стала точкой отсчета для истории российских дронов-камикадзе.

ББ типа «КУБ-БЛА» разработан специалистами компании ZALA AERO (входит в АО «Концерн «Калашников») для оперативного поражения удаленных целей различного типа. Международный дебют первенца отечественной оборонной промышленности в этой сфере высокоточных вооружений состоялся в начале 2019 года на международной выставке IDEX 2019, проходившей в столице Объединенных Арабских Эмиратов городе Абу-Даби.

«Этот комплекс – это шаг к абсолютно новому ведению боевых действий. Мы уверенно держимся в первых рядах среди стран – производителей такого рода вооружений, – приводятся слова генерального директора госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова в пресс-релизе, опубликованном 17 февраля 2019 года на официальном сайте концерна «Калашников». – Высокоточный беспилотный снаряд летит до 30 минут со скоростью 130 км/ч. Заряд на данном комплексе доставляется к цели вне зависимости от ее скрытности и рельефа местности – как малых, так и на больших высотах. Это очень точное и максимально эффективное оружие, с которым очень трудно бороться с помощью традиционных средств ПВО».

Данный дрон-камикадзе разработан по самолетной схеме с толкающим воздушным винтом. Его длина составляет чуть более 1,2 м, а размах крыла – 0,95 м. Согласно данным компании-разработчика, барражирующий боеприпас «КУБ-БЛА» может находиться в воздухе до 30 минут, совершая полет со скоростями 80–130 км/ч и неся полезную нагрузку массой около 3 кг. Запуск аппарата осуществляется с катапульты.

«Ударный беспилотный комплекс доставляет специальную нагрузку по координатам цели, которые задаются вручную либо по изображению с целевой нагрузки наведения», – подчеркивается на сайте группы компаний ZALA AERO. Отмечается, что к преимуществам данного образца барражирующих боеприпасов относятся высокая точность, скрытый запуск, бесшумность и простота в применении.

Судя по имеющимся в открытом доступе фото- и видеоматериалам, ББ «КУБ-БЛА» применялись в ходе специальной военной операции на Украине. Но более активно для поражения различных целей, в том числе мобильных, российскими военнослужащими применяются дроны-камикадзе семейства «Ланцет».

РАЗЯЩИЕ «ЛАНЦЕТЫ»

В свете активного применения в последние годы ББ в ряде горячих точек, в том числе в Сирии и Ливии, а также в недавнем конфликте в Закавказье, где эти средства поражения показали себя эффективным оружием, в истории развития беспилотников-камикадзе следует ожидать нового мощного витка. Причем в ряде государств мира проектам в данной области уже дан «зеленый свет».

Российские разработчики строго следуют мировым тенденциям, а зачастую даже опережают их. Именно в этом свете стоит рассматривать создание компанией ZALA AERO, входящей в состав АО «Концерн «Калашников», семейства ББ «ZALA Ланцет». Премьерный показ этого семейства состоялся в июне 2019 года – накануне открытия Международного военно-технического форума «Армия-2019». В результате в ходе работы этой выставки с новейшими отечественными разработками в данном классе высокоточных средств поражения могли подробно ознакомиться различные потенциальные заказчики – в том числе зарубежные.

Следует особо отметить, что «Ланцет» – это не обычный классический ББ, но (как указывается в статье «Ударный беспилотник «Ланцет»: копье XXI века», опубликованной 30 августа 2019 года на сайте госкорпорации «Ростех») «интеллектуальное многозадачное оружие, которое способно самостоятельно находить заданную цель и поражать ее».

В состав комплекса входят высокоточный ударный элемент, а также модули разведки, навигации и связи. Он создает собственное навигационное поле и не требует создания наземной или морской инфраструктуры, особо подчеркивается в указанной статье.

«Ланцет» – это не один образец рассматриваемого класса высокоточных средств поражения, а, как уже говорилось, семейство ББ. В его состав первоначально, по информации, представленной в видеопрезентации компанией-разработчиком, входили «Ланцет-1», который имеет взлетную массу 5 кг и может нести полезную нагрузку массой 1 кг, и «Ланцет-3», который имеет взлетную массу 12 кг и может нести полезную нагрузку массой 3 кг.

Достаточно небольшая масса аппаратов, по информации разработчиков, обеспечена за счет широкого применения в их конструкции пластиков и композиционных материалов. Судя по всему, «Ланцет-3» был определен в качестве базового образца, а «Ланцет-1» – в качестве его уменьшенной и облегченной версии для применения по менее крупным целям.

Первый образец данного семейства обладает способностью развивать скорость полета порядка 80–110 км/ч и может совершать полет длительностью до 30 минут. Тогда как второй аппарат при той же скорости способен совершать полет уже продолжительностью до 40 минут. Радиус поражения целей у обоих барражирующих боеприпасов семейства «Ланцет» при этом составляет около 40 км.

Оба аппарата оснащены боевой частью с предконтактным взрывателем, несколькими типами систем наведения (координатная система, система наведения с помощью оптико-электронных средств и комбинированная система наведения), а также телевизионным каналом связи, который позволяет обеспечить надежную передачу картинки по маршруту полета и в районе цели на пульт управления оператора. Что позволяет достоверно подтвердить успешность поражения выбранной для атаки цели.

Отличительной особенностью обоих представителей семейства «Ланцет» является то, что их система управления позволяет наводить ББ на цель с помощью данных целеуказания, получаемых с борта других летательных аппаратов. Например, беспилотников-разведчиков, которые оснащаются высокочувствительными многоканальными системами разведки и наблюдения. В результате самим «Ланцетам» даже нет необходимости использовать свою навигационную систему, поскольку ББ могут наводиться на цель дронами-разведчиками в рамках формируемой последними навигационной сетки.

В конструктивном плане ББ семейства «Ланцет» построены по интересной аэродинамической схеме – с двойным Х-образным крылом. Такая схема обеспечивает более эффективную управляемость при полете на больших скоростях, чем в случае с крылом большого размаха и большей площади. Она применена на высокоточных средствах поражения такого класса впервые в мире.

«Двойной икс – наше абсолютное ноу-хау. При пикировании и маневрировании такая схема ведет себя намного лучше, к тому же сильно уменьшаются габариты изделия», – приводятся слова генерального директора ZALA AERO Александра Захарова в упомянутой выше статье «Ударный беспилотник «Ланцет»: копье XXI века».

В качестве силовой установки на ББ семейства «Ланцет» применяются электродвигатели, которые приводят во вращение один толкающий воздушный винт, размещенный в хвостовой части аппарата. «Все современные беспилотные аппараты ZALA производит с электродвигателями. На борту «Ланцета» – также электромотор, а на корпусе – привычное изображение зеленого листа, – подчеркивается в упомянутой статье. – Впрочем, использование электромотора в данном случае – это не только забота об окружающей среде, но и незаметность. Электродвигатели вне конкуренции по акустической незаметности. Кроме того, они надежнее, легче и компактнее».

Запуск «Ланцетов» осуществляется с катапульты, аналогичной той, что применяется для запуска ББ типа «КУБ-БЛА». Это позволяет обеспечить более высокую степень унификации при использовании в войсках рассматриваемых комплексов высокоточного оружия тактического класса.

По имеющимся данным, успешно прошли испытания на применение «Ланцетов» по предназначению с морских носителей – боевых надводных кораблей (катеров) разного класса и типа. Что весьма существенно расширяет диапазон сценариев боевого применения этих дронов-камикадзе. Видеоролики с таких испытаний появились в открытом доступе в конце 2021 года.

УКРАИНА ОЦИФРОВАНА

В последнее время в открытой печати появилась информация, что базовый вариант барражирующего боеприпаса, принятый на вооружение ВС РФ, получил обозначение «Изделие-52». Кроме того, по результатам боевого применения базовых вариантов «Ланцетов» в компании-разработчике был создан модернизированный вариант, который получил обозначение «Изделие-51» и отличается от предшественника в конструктивном плане (вместо двух равных Х-образных крыльев на нем установлены одно большое основное Х-образное крыло и небольшое Х-образное же оперение в хвосте), а также оснащается более мощной боевой частью.

«Базовая версия аппарата с боевой частью в 3 кг и двумя X-образными крыльями называется «Изделие-52», модернизированный дрон с усиленной до 5 кг боевой частью и одним X-образным крылом получил название «Изделие-51», – указывается со ссылкой на источник в отечественном оборонно-промышленном комплексе в заметке РИА Новости «Источник раскрыл настоящее название дронов «Ланцет» 4 ноября 2022 года.

В рамках специальной военной операции на Украине ББ данного семейства регулярно применяются для поражения различных целей противника – как стационарных, так и мобильных, то есть находящихся в движении (на марше). В частности, в открытом доступе Министерством обороны РФ и другими источниками размещены видео- и фотоматериалы, свидетельствующие о применении «Ланцетов» для поражения таких целей, как боевая бронированная техника (основные танки, самоходные артиллерийские установки, боевые машины пехоты), буксируемые артиллерийские системы (в том числе американские гаубицы М777, прозванные «Три топора»), инженерная техника и др. Также было зафиксировано применение данного ББ как минимум по одному боевому катеру противника.

Отдельно необходимо отметить, что специалисты компании ZALA AERO разработали не только сам комплекс высокоточного оружия на базе барражирующих боеприпасов семейства «Ланцет», но и создали специальный тренажер для подготовки специалистов по его боевому применению. Тренажер полностью построен на использовании среды виртуальной реальности и не требует использования реальных ББ. Что существенно снижает стоимость, сокращает время и упрощает процесс подготовки операторов этих средств поражения.

Более того, как сообщается в заметке РИА Новости от 12 ноября 2022 года, для обучения операторов барражирующих боеприпасов «Изделие-51» и «Изделие-52» выполнена оцифровка карты территории Украины. «С целью обеспечить максимально приближенное к боевым условиям обучение курсантов в нашем учебном центре была оцифрована карта всей территории Украины. Это позволяет на наших тренажерах беспилотников, включая барражирующие боеприпасы «Изделие-51» и «Изделие-52», моделировать миссии для операторов на реальной местности в зоне проведения спецоперации», – отмечается в заметке со ссылкой на компанию-разработчика.

В заключение следует особо указать, что ББ семейства «Ланцет» отличаются не только современной ударной начинкой, но еще и обладают высокой степенью защиты от применяемых сегодня средств борьбы с беспилотными летательными аппаратами и ББ. В частности, они оснащены встроенной противолазерной системой защиты, что обеспечивает им более высокую эффективность применения по сравнению с их аналогами.

Владимир Щербаков

Заместитель ответственного редактора НВО

Владимир Леонидович Щербаков – военный эксперт, историк, писатель.