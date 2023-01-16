Голубые каски на Черном континенте: кому они нужны

Голубые каски ООН пока не принесли мира ни в одну из африканских стран. Фото Reuters.

Почему миротворческие операции ООН в Африке малоэффективны

Российское присутствие в Африке вызывает негативную реакцию у западных политиков, часто аргументирующих свою позицию тем, что для решения таких конфликтов имеется ООН, а иностранное участие в местных столкновениях только вредит примирению.

Однако западные политики лукавят: миротворческие миссии ООН, существующие в отдельных странах уже десятки лет, едва ли продвинулись к достижению своих целей. Напротив, неспособность миротворцев стабилизировать ситуацию в небезопасных районах, а зачастую и прямой их сговор с различными вооруженными группировками стали причиной ненависти со стороны местного населения.

На сегодняшний день миротворческие силы ООН с общим бюджетом более 5 млрд долл. в год и численным составом военного контингента более 60 тыс. человек представлены в четырех странах и на двух спорных территориях Африки .

МИССИЯ ООН В ЗАПАДНОЙ САХАРЕ – МООНРЗС

В 1991 году, спустя 15 лет после провозглашения фронтом ПОЛИСАРИО независимости Западной Сахары от Марокко, в регионе была создана миротворческая миссия ООН. Ее целью стало обеспечение проведения референдума по вопросу провозглашения независимости либо интеграции территории с Марокко.

Так называемый переходный период, который должен был закончиться референдумом, длится уже 31 год. При этом на содержание миротворцев ежегодно тратится более 60 млн долл. Присутствие МООНРЗС никак не помешало войскам Марокко в конце 2020 года попытаться открыть дорогу в буферной зоне Гергерат. Что, в свою очередь, вынудило фронт ПОЛИСАРИО объявить о прекращении 30-летнего перемирия и возобновлении вооруженного конфликта.

Однако явный провал миротворческой миссии на фоне возрастающего риска войны между Марокко и Алжиром, поддерживающим независимость Западной Захары, не помешал Совету Безопасности ООН продлить мандат МООНРЗС до 31 октября 2023 года.

МИССИЯ ООН В ЦАР – МИНУСКА

Миротворцы ООН появились в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) в апреле 2014 года – в разгар гражданской войны между христианским движением «Антибалака» и мусульманской группировкой «Селека». Несмотря на внушительный бюджет в 1,1 млрд долл. в год и немалый военный контингент, миротворцы не смогли добиться стабилизации в регионе. Только при содействии России в 2018 году в рамках Хартумских соглашений боевики согласились заключить перемирие и начать процесс разоружения.

Как известно, война разгорелась вновь в конце 2020 года, когда бывший президент Франсуа Бозизе решил вернуть себе власть. МИНУСКА не смогла помешать боевикам объединиться и напасть на Банги, столицу ЦАР, 13 января 2021 года. А после этого миссия устранилась от антитеррористической операции национальной армии и не принимала участия в защите мирного населения.

В итоге война кончилась без вмешательства ООН. Судя по публикациям, в настоящее время частные военные компании и местная армия зачищают остатки боевиков.

МИССИЯ ООН В МАЛИ – МИНУСМА

МИНУСМА – фактически единственная миссия ООН в Африке, которая была создана по просьбе и инициативе правительства принимающей страны. Поводом стали постоянные столкновения с племенами туарегов, вылившиеся в крупное восстание в 2012 году. В охваченном войной регионе быстро формировались новые вооруженные группировки, в том числе связанные с радикальными исламистами.

За следующие десять лет боевикам удалось расширить зону влияния на севере и на востоке Мали и обосноваться в приграничье с соседними странами. Неспособность МИНУСМА и французского военного контингента эффективно противостоять экспансии боевиков привела к госперевороту в Мали в 2021 году.

МИССИЯ ООН В ДР КОНГО – МООНСДРК

Постоянное присутствие представителей ООН в Демократической Республике Конго (ДРК) началось в 1999 году для наблюдения за мирным процессом после завершения второй конголезской войны. Формат миссии менялся несколько раз в связи с возникновением новых конфликтов, последний из которых – на северо-востоке страны – продолжается до сих пор.

Несостоятельность военного контингента в противостоянии отдельным повстанческим группировкам на территории страны вылилась в создание в 2012 году в восточной части ДРК крупного военного формирования М23 («Движение 23 марта»), состоящего преимущественно из этнических тутси. После многолетних безуспешных переговоров с правительством ДРК в конце 2021 года повстанцы возобновили боевые действия.

Несмотря на прошедшие в ноябре очередные переговоры, ситуация в восточных районах страны продолжает ухудшаться. К концу 2022 года в ходе военных наступлений более 180 тыс. человек стали беженцами.

МИССИЯ ООН В АБЬЕЕ – ЮНИСФА

Многолетние территориальные споры между племенами динка и мессирия на спорной территории между Южным Суданом и Суданом только к 2011 году обратили на себя внимание ООН. Созданная после объявления независимости Южного Судана миротворческая миссия в спорном пограничном районе Абьей должна была гарантировать безопасность гражданского населения от нападений военных с обеих сторон. А также обеспечить проведение референдума для определения постоянного статуса территории.

Военный контингент, состоящий фактически только из миротворцев из Эфиопии, показал себя несостоятельным в обеспечении безопасности мирного населения Абьея (124 тыс. человек). Только с апреля по май 2022 года зафиксировано четыре отдельных нападения, в ходе которых было убито и ранено 36 человек.

МИССИЯ ООН В ЮЖНОМ СУДАНЕ – МООНЮС

Миротворческая миссия ООН формально появилась за день до объявления о независимости Южного Судана в 2011 году. Ее целью было поддержание стабильности и правопорядка во время переходного периода.

Тем не менее присутствие значительного контингента миротворческих сил в регионе не помешало разразиться гражданской войне между племенами нуэр и динка, продлившейся с 2013 по 2020 год. За это время в конфликте приняло участие более 17 тыс. детей, на 80% вырос уровень сексуального насилия (в том числе при участии самих миротворцев), более 4 млн беженцев покинуло страну.

С момента подписания мирного соглашения ситуация в Южном Судане особо не изменилась. Она вновь вошла в стадию эскалации в августе 2022 года после объявления временного правительства о продлении своих полномочий еще на два года. С августа по декабрь 2022 года в межплеменных столкновениях погибли как минимум 222 гражданских лица.

КОРРУПЦИЯ И КОНТРАБАНДА

В первую очередь виновата коррупция – как среди миротворческого контингента, так и среди властей принимающей страны. Хорошим примером такого незаконного сотрудничества служит ситуация в Западной Сахаре, где многолетний саботаж в проведении референдума по вопросу независимости Сахарской Арабской Демократической Республики (САДР) выгоден и миротворцам, и марокканской администрации.

На подконтрольной Марокко части страны на месторождениях Бу-Краа ведется добыча полезных ископаемых. Эти территории обладают 75% мировых запасов фосфата, благодаря чему Марокко является мировым лидером по экспорту этого ресурса и находится на третьем месте в мире по его производству. При этом миротворцы, оправдывая свое бездействие отсутствием соответствующих мандатов от ООН, закрывают глаза на противоправные действия марокканцев в отношении местных жителей.

Подтверждены факты контрабанды оружия между миротворцами и военными группировками как минимум в двух из шести стран присутствия ООН: в Демократической Республике Конго и в Центрально-Африканской Республике. В конце 2021 года Совбез ООН изменил условия санкций в отношении ЦАР, сняв эмбарго на поставки оружия ее вооруженным силам, что еще больше способствовало незаконному обороту оружия на территории страны.

В то же время властям африканских стран невыгодно отказываться от гуманитарной помощи, поставляемой ООН силами миротворческих миссий. Зарубежная помощь помогает накормить беднейшие слои населения, чтобы снизить социальную напряженность. А также наполнить карманы лояльных чиновников.

ОТСУТСТВИЕ МОТИВАЦИИ К ИСПОЛНЕНИЮ ДОЛГА

Основными «поставщиками» миротворцев в страны Африки являются такие же бедные или густонаселенные страны: Пакистан, Бангладеш, Индия, Египет, Индонезия. Для некоторых выходцев оттуда поступление на службу в ООН – это редкий шанс прилично заработать, обзавестись кое-каким имуществом, не всегда законно, и вернуться на родину в другом статусе.

Смерть при защите населения чужой страны в эту концепцию не вписывается. Особенно отчетливо это проявляется в вооруженных столкновениях на территории Демократической Республики Конго. 5 ноября 2008 года в деревне Киванджа в ДРК было жестоко убито 150 человек. Находившиеся буквально в полутора километрах от деревни 100 индийских миротворцев заявили, что не знали о бойне по соседству.

20 ноября 2012 года миротворцы бездействовали при захвате движением М23 города Гома – столицы провинции Северное Киву в ДРК.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ

Несмотря на очевидные провалы миротворческих операций в Африке, сворачивать их никому не выгодно. Правительствам африканских стран удобно делить с ООН ответственность в сфере безопасности и принимать гуманитарную помощь. Ключевые спонсоры ООН в лице западных стран сохраняют еще один инструмент контроля над местными правительствами. Государства-доноры, поставляя личный состав для миссий, получают право сокращать ежегодные взносы в ООН. А огромная бюрократическая структура ООН осваивает астрономический бюджет.

До тех пор пока на территории Африки не иссякнут месторождения полезных ископаемых, позволяющих потихоньку обогащаться как местным властям, так и западным компаниям, военные конфликты на этих территориях, а также финансирование миссий по их принуждению к миру не прекратятся.

Отметим, что в самом конце 2022 года на юге Ливана был убит ирландский миротворец из состава Временных сил ООН в стране (ВСООНЛ). Инцидент произошел у деревни Эль-Акбия к югу от города Сайда.

Согласно сообщениям СМИ, внедорожник с миротворцами попал под огонь неизвестных лиц во время проезда через населенный пункт. Водитель получил смертельное ранение в голову, еще трое находившихся в машине получили травмы различной степени тяжести.

Миссия появилась в ближневосточной стране в 1978 году с целью вернуть стабильность в южную часть Ливана и предотвратить конфликты с соседним Израилем. Свою задачу голубые каски провалили: за годы присутствия в регионе случились две большие войны, не считая многочисленных перестрелок и рейдов. При каждом новом вторжении Израиля и обстрелах «Хезболлы» миротворцы просто пассивно наблюдали за боевыми действиями, а в худшем случае и вовсе оказывались между молотом и наковальней.

Хотя в Ливане размещено более 10 тыс. миротворцев ООН, реальных возможностей развести враждующие стороны у них нет и никогда не было. Но какие бы события ни произошли в регионе, ООН и дальше будет каждые полгода выделять средства на миротворческую миссию. А гибель миротворца для функционеров организации – лишь досадный эпизод.

Василий Иванов

Василий Иванович Иванов – журналист.