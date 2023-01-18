Кому и как передать ядерный ключ

США ни дня не выполняли Договора о нераспространении атомного оружия

С 1946 года американцы бомбили 34 страны. Причем ни одна из них не обладала ядерным оружием. Так, на Корею и Китай в 1946–1953 годах США сбросили больше бомб, чем всего во Второй мировой войне.

А в XXI веке США вынуждены терпеть большие поношения от маленькой Северной Кореи. Топают ногами, зубами лязгают, но держат руки по швам. И все из-за нескольких спецзарядов, которыми обладает Пхеньян. А получи спецзаряды Иран, Саудовская Аравия, Венесуэла – и на американской мечте о мировом господстве будет поставлена жирная точка.

1 декабря 1968 года США, СССР, Англия и Франция подписали Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). В 1-й статье его говорится: «Каждое из государств – участников настоящего Договора, обладающих ядерным оружием, обязуется не передавать кому бы то ни было ядерное оружие или другие ядерные взрывные устройства, а также контроль над таким оружием или взрывными устройствами ни прямо, ни косвенно; равно как и никоим образом не помогать, не поощрять и не побуждать какое-либо государство, не обладающее ядерным оружием, к производству или к приобретению каким-либо иным способом ядерного оружия».

США И ИЗРАИЛЬСКАЯ БОМБА

Вопрос: а как совмещается 1-я статья с помощью США Израилю в создании ядерного оружия? Недавно рассекреченные документы показывают, что израильская разведка воровала ядерные материалы из американских складов для создания Тель-Авивом первого атомного оружия.

Институт по изучению ближневосточной политики изучил сотни недавно рассекреченных документов ЦРУ, ФБР и других учреждений. Исследование показало, что Израиль, чтобы создать свои первые ядерные бомбы, задействовал своих разведчиков в Соединенных Штатах, а также американских евреев – для проникновения в «запасники» ядерных материалов США в 1950–1960-х годах и кражи обогащенных до оружейного состояния ядерных материалов.

После десятков лет молчания Вашингтона по этому вопросу Министерство энергетики США в 2001 году окончательно подтвердило, что с ядерного объекта Намек в штате Пенсильвания было похищено 269 кг урана.

В 1950-х США подписали контракт о надзоре за Намеком с американским евреем Залманом Шапиро, который, как подозревают, имел связи с Тель-Авивом. В течение 11 лет после назначения Шапиро в ходе операции, проведенной четырьмя агентами Моссада: Рафаэлем Эйтаном, Авраамом Бен-Дором, Ефремом Биегуном и Авраамом Хермони, с завода было похищено 269 кг обогащенного урана.

Вопрос: мог бы Израиль, постоянно воюющий с арабами и тратящий огромные суммы на обычное вооружение, поддерживающий при этом высокий жизненный уровень населения, создать ядерное оружие без финансовой и технической поддержки США?

Мало того, США помогли Израилю создать ракеты средней дальности. Так, 1 января 2008 года израильская ракета «Иерихон-3» пролетела 4000 км.

США И БРИТАНСКИЕ РАКЕТЫ

У США с Израилем «особые отношения». А вот в отношениях с союзниками по НАТО Вашингтон придерживается иной стратегии.

С одной стороны, он уже 70 лет противится созданию национальных ядерных сил в Европе. А с другой – предоставляет атомное оружие странам НАТО, при этом стараясь держать американский палец на спусковом крючке. Поэтому Англии и Франции пришлось создавать ядерное оружие самостоятельно.

3 октября 1952 года англичане взорвали свой первый ядерный заряд мощностью в 25 килотонн. Первым носителем британского ядерного оружия должен был стать четырехмоторный реактивный бомбардировщик средней дальности. В 1947 году начались работы по созданию сразу трех типов таких машин – «Вэлиент», «Вулкан» и «Виктор». Они совершили первые полеты в мае 1951 – декабре 1952 года.

В октябре 1955-го на полигоне Вумера (Австралия) с «Вэлиента» была сброшена британская атомная бомба. В том же году сформирована первая эскадрилья «Вэлиентов». В 1956-м четыре эскадрильи «Вэлиентов» переброшены на Мальту для бомбардировки Египта, но из-за решительной позиции СССР им пришлось возвратиться домой.

15 мая 1957 года Англия взорвала свою первую водородную бомбу. В качестве носителя ее должны были использоваться стратегические бомбардировщики и баллистические ракеты среднего радиуса «Блю Стрик». Эти ракеты при стартовом весе 89,4 т имели дальность полета 4800 км.

Но заокеанские друзья сделали все возможное, чтобы их британский союзник остался без баллистических ракет средней дальности. Воспользовавшись финансовыми трудностями Минобороны Великобритании, США в 1960 году предложили им совместную разработку авиационной двухступенчатой баллистической ракеты «Скайболт». Стартовый вес ее составлял 5125 кг, дальность стрельбы – 1500–1800 км, боевая часть – термоядерная. Пуск должен был производиться со стратегических бомбардировщиков США В-52 «Стратофортресс» и В-58 «Хастлер».

Американцы нарисовали англичанам благостную картинку: носителями «Скайболта» должны были стать английские бомбардировщики «Виктор» и «Вулкан». Англичане клюнули на приманку и прекратили все работы над ракетой «Блю Стрик». Сыны Альбиона дали деньги на «Скайболт», а 1 июня 1960 года правительство консерваторов заключило договор с США о базировании американских подводных лодок с баллистическими ракетами «Поларис» в заливе Холи-Лох в Шотландии.

Но янки снова надули бывшую метрополию. В 1962 году без консультации с союзниками работы над ракетой «Скайболт» были прекращены. А англичанам предложили подождать несколько лет, пока США поставят им морские ракеты «Поларис А-3».

Так США с помощью ракет «Поларис», а затем «Трайдент» взяли на короткий поводок британские ядерные силы. Франция же пошла иным путем и создала свой независимый ракетно-ядерный потенциал.

США И ПРОЧИЕ ЕВРОПЕЙЦЫ

Ну а в 1957 году США решили кинуть Италию, пообещав ей ракеты «Поларис» с ядерными боевыми частями. Поскольку строить большие ракетные подлодки для Италии было затратно, здесь начали перестройку крейсера «Джузеппе Гарибальди» в носитель баллистических ракет «Поларис». На месте одной из башен смонтировали четыре шахты вертикального пуска ракет.

Модернизированный крейсер вошел в строй в октябре 1962-го. 8 ноября в Карибском море с «Гарибальди» произвели пуски ракет «Терьер», а затем – пуск одной ракеты «Поларис». Все пуски прошли успешно. А потом американцы объяснили Риму, что немного пошутили. Крейсер «Гарибальди» гнил до 1971 года у причала, а затем был сдан на лом.

В качестве альтернативы национальным ядерным программам стран НАТО правительство США предложило создать многосторонние ядерные силы (МЯС). Проект родился в администрации Дуайта Эйзенхауэра и был впервые изложен европейским членам НАТО госсекретарем Кристианом Гертером в декабре 1960-го. Поначалу союзникам предложили создать МЯС в составе пяти американских лодок с ракетами «Поларис».

В начале 1963-го Пентагон закончил разработку детального плана МЯС. Идею размещения ядерных ракет на подлодках отклонили. В конечном итоге американский проект предполагал, что МЯС будут состоять из 25 надводных кораблей, каждый из которых будет нести по восемь ракет «Поларис А-3» на борту.

Корабли должны были строиться по типу американских транспортов «Маринер» водоизмещением 18 тыс. т. Их собирались маскировать под обычные сухогрузы. Предполагалось, что корабли МЯС будут патрулировать в Восточной Атлантике и в Средиземном море, где они будут почти неотличимы от тысяч других коммерческих судов. Корабли должны были иметь многонациональные экипажи из 215 моряков не менее трех государств – членов НАТО. Но и тут американцы пошутили и вскоре закрыли проект.

АМЕРИКАНСКИЕ ЗАРЯДЫ, ЕВРОПЕЙСКИЕ НОСИТЕЛИ

С середины 1950-х годов США стали навязывать странам НАТО стратегию «совместного использования ядерного оружия». Таким образом, Пентагон почти 70 лет назад «полупередал» тактические ядерные боеголовки странам НАТО.

Что значит «полупередал»? Средства доставки спецбоеприпасов принадлежат странам НАТО и обслуживаются их расчетами. Ядерные боеголовки хранятся рядом со средствами доставки как на американских базах в Европе, так и на складах ФРГ, Италии и других стран, но «под контролем» США. В большинстве случаев контроль сводится к тому, что американские офицеры имеют электронные ключи, исключающие возможность подрыва спецзарядов иными лицами.

10 января 1959 года итальянские солдаты 3-го тяжелого артиллерийского полка начали обучение на базе 77-го батальона полевой артиллерии Армии США в Виченце. Поначалу единственной системой доставки была ракета класса «земля-земля» MGR-1 «Онест Джон», оснащенная ядерной боевой частью (БЧ). 25 февраля итальянцы запустили первую ракету из прибрежного адриатического города Бибионе.

В итоге 3-й полк получил не только ракеты «Онест Джон», но и 203-мм гаубицы М115, стрелявшие ядерными зарядами мощностью в две килотонны. Позже вооружение полка менялось на управляемые ракеты «Ланс» и др.

С 1961 по 1963 год в Италии были размещены две эскадрильи по 18 пусковых установок «Юпитер» с дальностью 2400 км и спецзарядом W-49 мощностью 1,4 Мт. «Юпитер» обслуживали расчеты итальянских ВВС, но офицеры ВВС США контролировали включение ядерных боеголовок. Развернутые ракеты находились под командованием 36-й стратегической авиационной бригады перехвата (36ª Aerobrigata Interdizione Strategica, итальянские ВВС) на авиабазе Джоя-дель-Колле.

В конце 1950-х годов Бундесвер также получил ракеты «Онест Джон» и 203-мм гаубицы, стрелявшие спецзарядом. К 1968 году Бундесвер располагал четырьмя дивизионами оперативно-тактических ракет «Сержант» с дальностью 140 км и спецзарядом в 200 кт.

В 1966 году США доставили в Европу три батальона ракет «Першинг-1» с дальностью 740 км и БЧ мощностью от 200 до 400 кт. В 1967–1969 годах 24 пусковые установки «Першинг-1» были переданы ФРГ – но поступили на вооружение не армии, а люфтваффе. Из них сформировали 1-ю и 2-ю эскадрильи. В 1971 году их перевооружили на «Першинг-1А», а число пусковых установок в эскадрилье увеличили с 12 до 18.

В 1959 году американцы передали ФРГ крылатые ракеты «Матадор» с дальностью 1000 км и БЧ W-5 мощностью 50 кт. «Матадорами» оснастили 11-е авиакрыло люфтваффе.

В 1962 году в Канаде были развернуты 446-я и 447-я канадские эскадрильи зенитных ракет «Бомарк» с дальностью 500 км и БЧ W-40 мощностью 40 кт.

Американцы объявили, что БЧ для этих 57 ракет находятся на американской базе на расстоянии десятков километров от обеих эскадрилий – сказка для канадских детей младшего и советских генералов старшего возраста.

КАК США ОБХОДЯТ ДОГОВОР

Здесь перечислено лишь небольшое число ракет и артсистем стран НАТО, БЧ которых находились под американским контролем. В переводе на русский боеголовки хранились на базах стран НАТО на расстоянии нескольких десятков метров от пусковой установки или артсистемы.

В XXI веке 14 стран НАТО ежегодно проводят учения «Стойкий полдень». Последние учения прошли в октябре 2022-го. Цель – отработка совместного ядерного удара авиации США, ФРГ, Италии, Бельгии и Нидерландов по объектам на территории РФ.

В ФРГ под американским контролем хранится 20 термоядерных бомб В61. Носителями их являются германские истребители-бомбардировщики «Торнадо IDS» 33-й тактической эскадрильи люфтваффе. Бомбы находятся в подземных хранилищах WS3 под полом защищенных укрытий для самолетов. Таких укрытий в люфтваффе одиннадцать.

Свободнопадающая водородная бомба В61 с переменным уровнем мощности заряда предназначена для внешней подвески на истребителях-бомбардировщиках. Ее корпус способен выдерживать полет на сверхзвуковых скоростях. Она имеет длину 3,58 м и диаметр около 33 см. Средний вес бомбы около 320 кг, заряд варьируется в зависимости от модификации – от 0,3 до 170 килотонн.

На итальянских аэродромах дислоцированы истребители-бомбардировщики «Торнадо IDS», оборудованные для несения бомб В61. Так, на авиабазе Авиано находится 35 бомб В61 в расположенных рядом с самолетами саркофагах.

В Бельгии на авиабазе Кляйн-Брогель на вооружении 10-й авиаэскадрильи бельгийских ВВС, оснащенной истребителями-бомбардировщиками F-16, имеется 22 бомбы В61. В Нидерландах на авиабазе Волькель на вооружении 312-й и 313-й эскадрилий, оснащенных теми же F-16, находится 20 бомб В61.

В западные СМИ просочились сведения, что в ходе учений «Стойкий полдень» 2021 года германские и итальянские самолеты взлетали не с макетами, а со снаряженными бомбами В61. Я не понимаю, почему германские и итальянские самолеты, взлетевшие с термоядерными бомбами В61 с германских и итальянских авиабаз, никак не нарушают 1-ю статью договора ДНЯО?

А что это за «электронный ключ» от бомбы В61, находящийся у американского офицера? Можно ли его заблокировать? Или вообще обойтись без него?

Из вышесказанного следуют две вещи. Во-первых, «совместное использование» (полупередача) ядерного оружия США грубо нарушает 1-ю статью ДНЯО.

Во-вторых, РФ, КНР и другие страны могут выйти из договора ДНЯО и передавать спецбоеприпасы другим странам, не опасаясь ответных мер США. Вашингтон уже передал ядерное оружие всем, кому он доверяет. И предполагать, что он не расширит круг таких стран, оснований нет.

Одна только угроза передачи спецзарядов Ирану может заставить США прекратить поставки оружия на Украину и сесть за стол переговоров. Россия же ничем не рискует. Возможность войны РФ с Ираком, Венесуэлой и Саудовской Аравией – из области фантастики. А эти государства могут обеспечить безопасность хранения спецзарядов не хуже, чем США, Германия или Италия.

Александр Широкорад

Александр Борисович Широкорад – писатель, историк.