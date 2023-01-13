«Ростех» разработал антенны спутниковой связи для транспорта

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» разработал новые антенные системы спутниковой связи для водного, автомобильного и железнодорожного транспорта. Подготовительную работу для начала серийного выпуска оборудования проведут в 2023 году, сообщает госкорпорация.

Отмечается, что новые антенны позволят пассажирам пользоваться высокоскоростным интернетом и связью, установленной через находящиеся на орбите российские спутники. Это даст возможность получать доступ к различным сервисам, включая мониторинговую информацию и IP-телефонию.

В составе «Росэлектроники» разработкой антенных систем занимается концерн «Автоматика». По словам гендиректора концерна Андрея Моторко, разработку ведут в рамках постановления правительства России по созданию линейки антенных систем спутниковой связи для подвижных объектов с конца 2021 года.

Новое оборудование может обеспечивать трансляции различных мероприятий в прямом эфире.

В сентябре стало известно, что холдинг «Росэлектроника» впервые в России начал выпуск загоризонтных станций связи «Гроза» для гражданского рынка. В них используют принцип отражения сигнала от нижнего слоя атмосферы.