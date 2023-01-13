Асад на встрече со спецпредставителем президента России подтвердил поддержку Сирией СВО

В свою очередь Александр Лаврентьев заявил, что Москва "ценит конструктивную позицию Дамаска, занятую им с начала СВО"

БЕЙРУТ, 12 января. /ТАСС/. Президент Сирии Башар Асад в ходе встречи со спецпредставителем президента России по сирийскому урегулированию Александром Лаврентьевым подтвердил поддержку Дамаском проводимой РФ специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщило в четверг сирийское информационное агентство SANA.

По его сведениям, лидер арабской республики отметил, что "наблюдаемая в настоящее время в мире борьба в политической и медийной сферах достигла своего апогея, а усиление этой борьбы требует большей непоколебимости и ясности в политических позициях, указав в связи с этим на поддержку Сирией российской СВО в Донбассе".

Согласно агентству, в свою очередь Лаврентьев заверил, что Москва "ценит конструктивную позицию Дамаска, занятую им с начала СВО", добавив, что "в настоящее время в мире существует множество стран, которые поверили в победу России". По словам спецпредставителя президента РФ, несмотря на сильное давление со стороны США и их союзников, попытки изолировать Россию и Сирию провалились.

Собеседники, по информации агентства, обсудили "стратегические отношения между Москвой и Дамаском и механизмы их развития во всех областях в интересах двух дружественных стран и народов", а также ситуацию на международной и региональной аренах.