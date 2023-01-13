В МИД РФ прокомментировали заявление Еревана о российском присутствии

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга.

Захарова: заявление Армении о том, что российское присутствие создает угрозы, абсурдно

МОСКВА, 12 января/ Радио Sputnik. Заявление армянской стороны о том, что присутствие российских миротворцев в Армении создает угрозы для Еревана, абсурдны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

Россия продолжает работу по полному разблокированию Лачинского коридора, нужно найти решение, приемлемое для всех сторон, отметила дипломат. По ее словам, РФ намерена заниматься предметной работой по урегулированию ситуации.

"В настоящий момент по коридору проходят колонны с гуманитарной помощью. Хотели бы еще раз отметить, что рассматриваем как неприемлемые публичные выпады и провокации против наших миротворцев, они являются гарантами мира в этом регионе. Такие действия способны нанести существенный вред процессу армяно-азербайджанской нормализации", – сказала Захарова.

Официальный представитель МИД подчеркнула, что Россия настроена и дальше укреплять двусторонние отношения и взаимодействие в общих интеграционных объединениях – ОДКБ, СНГ, ЕАЭС.

"На этом фоне заявления из Еревана о том, что будто российское присутствие создает некие угрозы безопасности Армении, – это абсурд. Десятилетиями наши военные, пограничники вносят значимый вклад в обеспечение безопасности Армении, хранят ее рубежи. Это объективная реальность, которую невозможно отрицать. При том ранее нынешнее армянское руководство публично заявляло о том, что присутствие России соответствует национальным интересам республики", – подытожила Захарова.

Ранее радио Sputnik сообщило, что в Кремле обеспокоены напряженностью вокруг Лачинского коридора.