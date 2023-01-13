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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

На Украине ВСУ используют западные ПТРК с радиоактивными боеприпасами, переданные в рамках военной помощи

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На Украине ВСУ используют западные ПТРК с радиоактивными боеприпасами, переданные в рамках военной помощи
На Украине ВСУ используют западные ПТРК с радиоактивными боеприпасами, переданные в рамках военной помощи.
Источник изображения: belvpo.com

Противотанковый ракетный комплекс «Милан», созданный совместными усилиями Германии и Франции – штуковина довольно известная, хоть и далеко не свежая. Впервые на вооружение его приняли в 1972 году, а разрабатывать начали и вовсе за десять лет до этого.

Тем не менее, звание одного из лучших ПТРК второго поколения он получил заслуженно, причём дело не только в хороших тактико-технических характеристиках, но и в коммерческом успехе. По своему экспортному потенциалу ПТРК «Милан» в какой-то степени сопоставим даже со всем известным автоматом Калашникова. Сегодня ПТРК «Милан» состоит на вооружении 44 стран мира.

Стоит отметить, что сам по себе комплекс является типичным представителем ракетных систем с полуавтоматическим командным управлением. То есть, в отличие от новомодных самонаводящихся «Джавелинов», «Стугн» или «Корнетов» новой серии, имеющих автомат сопровождения цели, франко-германское изделие нужно наводить вручную на всём протяжении его полёта удерживая прицельную марку на танке или другой технике противника. При этом сигналы на управление передаются через присоединённый к пусковой установке двужильный кабель длиной до 2,5 км (3 км в последней модификации), катушка с которым установлена в ракете.

Однако выделим одну очень важную особенность. Дело в том, что управляемая ракета о своём местоположении в поле зрения сообщить через кабель никак не может. Поэтому, чтобы обозначить себя в пространстве, в ее хвостовой части расположен инфракрасный излучатель, который идентифицируется приёмником пусковой установки и виден в прицеле.

Но самое важное состоит в том, что в инфракрасном излучателе ракеты ПТРК «Милан» в качестве одного из основных электрических элементов используется радиоактивный Торий-232 в количестве около 2,5 грамм. Торий-232 – источник довольно сильного радиационного излучения, который, в отличие от того же Цезия-137, заразившего большую часть территорий после катастрофы на Чернобыльской АЭС, имеет период полураспада более 14 миллиардов лет.

Очевидным фактом является то, что при детонации ракеты Торий, будучи составным её компонентом, превратится в мелко- и крупнодисперсную пыль, которая разлетится на десятки, а то и сотни метров от эпицентра взрыва, заразив тем самым окружающую среду на миллиарды лет вперед. Кроме того, нельзя также исключать возможность переноса радиоактивной пыли воздушными потоками на другие территории.

Сам по себе Торий-232 не настолько токсичен, как, например, тот же обеднённый уран, да и получить хоть сколько-нибудь существенное облучение на месте разорвавшейся ракеты «Милана» не получится. Однако, благодаря альфа-излучению этого элемента, вдыхание или попадание в желудочно-кишечный тракт частиц, содержащих Торий, с большой долей вероятности может вызвать рак или привести к серьёзным генетическим изменениям организма, которые скажутся на следующих поколениях.

На сегодняшний день ВСУ имеют в своём распоряжении несколько десятков пусковых установок «Милан» с неизвестным количеством ракет к ним. Более того, несколько месяцев назад таким вооружением решила поделиться Франция, отправив ПТРК с боеприпасами в рамках очередной военной помощи. Также в скором времени уже Германия пополнит запасы Киева своими БМП «Мардер», в составе вооружения которых передадут всё тот же «Милан».

Таким образом, «западные партнеры» Зеленского осознанно избавляются  от своих радиоактивных отходов, делая при этом свалку тех самых отходов в «незалежной». При этом киевский режим об этом знает, но скрывает правду от украинского народа. Тем самым, еще раз подтверждая наплевательское отношение не только к стране, но и к украинцам в целом.

Очень печально, что сейчас мало, кто задумывается о последствиях применения такого вида вооружений.

Николай Астровский

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Германия
Украина
Франция
Продукция
АК-74 "Калашников"
Компании
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Проекты
ЯО
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