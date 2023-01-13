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Авиация России

В Индии валидирован сертификат типа вертолёта «Ансат»

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Вертолёт «Ансат»
Вертолёт «Ансат».
Источник изображения: Пресс-служба Казанского вертолётного завода

Генеральное управление гражданской авиации Республики Индия (DGCA) валидировало сертификат типа вертолёта «Ансат», сообщили в пресс-службе Росавиации.

Одобрению российского вертолёта предшествовала совместная работа экспертов Росавиации и DGCA, в ходе которой индийские коллеги совместно со специалистами Росавиации посетили Казанский вертолётный завод и детально ознакомились с производством вертолётов.

27 декабря 2022 года Росавиация и Генеральное управление гражданской авиации Республики Индия подписали новые Процедуры реализации одобрения конструкции, производственной деятельности, экспортных сертификатов лётной годности, деятельности после выдачи одобрения конструкции и технической помощи между ведомствами.

Многоцелевой вертолёт «Ансат» предназначен для перевозки пассажиров, транспортировки грузов, а также для решения специальных задач. В начале августа 2022 года в ходе заседания координационного совета предприятий машиностроения Республики Татарстан, посвящённого импортозамещению в авиастроении, заместитель управляющего директора - главный конструктор ОКБ КВЗ Алексей Гарипов заявил, что конструкторское бюро работает над тем, чтобы в кратчайшие сроки представить вертолёт «Ансат» в полностью отечественной комплектации.

Права на данный материал принадлежат Авиация России
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Страны
Индия
Продукция
Ансат
Компании
КВЗ
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