В Индии валидирован сертификат типа вертолёта «Ансат»

Генеральное управление гражданской авиации Республики Индия (DGCA) валидировало сертификат типа вертолёта «Ансат», сообщили в пресс-службе Росавиации.

Одобрению российского вертолёта предшествовала совместная работа экспертов Росавиации и DGCA, в ходе которой индийские коллеги совместно со специалистами Росавиации посетили Казанский вертолётный завод и детально ознакомились с производством вертолётов.

27 декабря 2022 года Росавиация и Генеральное управление гражданской авиации Республики Индия подписали новые Процедуры реализации одобрения конструкции, производственной деятельности, экспортных сертификатов лётной годности, деятельности после выдачи одобрения конструкции и технической помощи между ведомствами.

Многоцелевой вертолёт «Ансат» предназначен для перевозки пассажиров, транспортировки грузов, а также для решения специальных задач. В начале августа 2022 года в ходе заседания координационного совета предприятий машиностроения Республики Татарстан, посвящённого импортозамещению в авиастроении, заместитель управляющего директора - главный конструктор ОКБ КВЗ Алексей Гарипов заявил, что конструкторское бюро работает над тем, чтобы в кратчайшие сроки представить вертолёт «Ансат» в полностью отечественной комплектации.