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Количество DDoS-атак на российский бизнес может вырасти в разы уже весной

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DDoS-атака
DDoS-атака.
Источник изображения: ixbt.com

И это на фоне роста в прошлом году

В 2023 году количество DDoS-атак на российские IT-системы может вырасти, и весьма существенно. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на отчёт DDoS-Guard. Утверждается, что в 2022 году число атак выросло на 700% по сравнению с 2021 годом, а в текущем году показатели могут увеличиться на 300% в сравнении с концом 2022-го.

По данным DDoS-Guard, это увеличение может проявиться к весне, а урон окажется сильнее, поскольку хакеры могут использовать атаки на критически важные ключевые сервисы.

Помимо этого, отмечается рост не только числа атак, но и их интенсивности и продолжительности. Указывается, что число атак с мощностью более 100 Гбит/с в прошлом году выросло более чем на 600% по сравнению с 2021-м годом. А данные Kaspersky DDoS Protection указывают, что самая продолжительная атака длилась 29 дней. Также не исключены кражи данных и нарушения конфиденциальности.

В Qrator Labs отметили, что характер атак начал меняться ещё в конце осени 2022 года. Упало их количество, но возросла сложность. В компании прогнозируют, что эта тенденция сохранится.

Интенсивность атак будет напрямую зависеть от геополитического фона, и прогнозируемый рост может случиться даже раньше начала весны, — заявил основатель и гендиректор Qrator Labs Александр Лямин.

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