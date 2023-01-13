Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего по Артемовску и Соледару

Президент Украины сообщил, что ВСУ усилят техникой и оружием, "которые поступают от партнеров"

КИЕВ, 12 января. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский и члены ставки верховного главнокомандующего на заседании в четверг обсудили ситуацию в Артемовске (украинское название Бахмут) и Соледаре.

"Провел заседание ставки верховного главнокомандующего. Обсудили ситуацию по основным направлениям фронта. Отдельное внимание было уделено боям в Бахмуте и Соледаре. Подчеркиваю: подразделения, защищающие эти города, будут обеспечиваться боеприпасами и всем необходимым оперативно и бесперебойно. Речь шла об усилении ВСУ техникой и оружием, которые поступают от партнеров", - написал он в своем Telegram-канале. Председателем ставки верховного главнокомандующего является Зеленский.

В ночь на среду основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что Соледар, за который в последние дни шли бои, взят под контроль бойцами ЧВК. Позднее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков информировал, что российские войска блокировали Соледар с севера и юга, идут бои в городе.

Главное значение взятия Соледара заключается в возможности вести огонь прямой наводкой по трассе между Славянском и Артемовском, а также поражать артиллерийским огнем цели на артемовском направлении, отметил подполковник Народной милиции депутат парламента ДНР Андрей Баевский. Он подчеркнул, что в этом смысле Соледар можно называть самым важным "кирпичом" для штурма Артемовска.