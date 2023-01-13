Украинские дроны замерзают на лету

Bloomberg: низкая температура привела к "замерзанию" военных дронов на Украине

В Восточной Украине сохраняется минусовая температура воздуха. Это приводит к поломке дронов и, по мнению военных аналитиков, к снижению боевого духа. Вместе с тем эксперты считают, что и оттепель не пойдет на пользу обеим сторонам - машины начнут застревать в грязи.

Морозная погода, которая установилась в последнее время на востоке Украины, привела к тому, что батареи для беспилотных летательных аппаратов и радиостанций замерзают и их приходится перезаряжать в два раза чаще, пишет Bloomberg. Кроме того, дронам-разведчикам мешает плохая видимость, что «иногда заставляет замолчать орудия вдоль фронта», говорится в статье. На востоке Украины сохраняется -6°C, к следующей неделе температура повысится до -2°C.

Сложные условия для поиска подтверждает и Эд Арнольд, бывший британский пехотный офицер, сейчас он работает в Королевском институте объединенных служб. По его словам, погода влияет не только на эффективность техники, но и на работоспособность личного состава.

«Пешие патрули, которые обычно могут преодолевать 15-20 км в день, могут внезапно преодолеть только пять, потому что они сжигают больше калорий, им нужно нести больше еды, и они просто не могут сделать столько же в сложных условиях», - утверждает он.

Тем не менее минусовые температуры благоприятствуют проходу тяжелой техники, так как промерзшая земля ее может выдержать. Но ожидаемых с обеих сторон зимних наступлений может не произойти ни сейчас, ни во время более продолжительного периода похолодания, пишет Bloomberg.

Военные аналитики на Украине и в других странах придерживаются мнения, что проход военной техники - "это всего лишь один из многих факторов, которые командиры должны учитывать, прежде чем рисковать новой крупной атакой".

Гораздо важнее состояние военных и имеющиеся резервы, снаряжение и боеприпасы. По мнению Арнольда, в холодных условиях могут быть подорваны моральный дух, мобильность и логистика. Агентство обращает внимание, что "для любого наступательного прорыва" солдатам необходимо проводить дни вдали от укрытий.

Арнольд отметил, что аналитиков больше всего беспокоит изменение погоды. Если заморозки сменяются оттепелью, то колесные машины могут застревать в грязи, из-за чего наступательные войска останутся без снабжения. При этом танки, например, смогут работать, но только если бензовозы будут вовремя подъезжать.

Из-за оттепели без продовольствия могут остаться солдаты, а без боеприпасов и возможности быстрого перемещения после стрельбы (чтобы избежать контрбатарейного огня) - артиллерия.

«У украинцев есть гораздо лучший вариант. Я бы сказал, что с тем, что у них уже есть, и со всем, что им дает Запад, у них есть один шанс на большой рывок - так что не спешите», - уверен Арнольд.

Но руководитель отдела стратегического моделирования киевского аналитического центра «Новая геополитика" Игорь Левченко считает, что дальнейшее развитие конфликта будет зависеть не столько от погоды, сколько от успеха каждой из сторон конфликта, а также от восстановления своих сил к весне.

"Недавно объявленные поставки боевых бронированных машин из США, Германии и Франции, а также признаки того, что за ними могут последовать танки стандарта НАТО, лучше подготовят Украину к новому наступлению", - говорится в материале.

Но украинские власти беспокоятся, что Россия может начать наступление со стороны Белоруссии, расположенной всего в 150 км к северу от столицы Украины, пишет агентство.

Сейчас ведутся бои в районе Бахмута (Артемовск) - "медленные, но истощающиеся ресурсы". Bloomberg отмечает, что ВС РФ пытаются захватить Бахмут и близлежащий Соледар, а украинские войска атакуют Кременную и Сватово.

Агентство предполагает, что бои в Бахмуте "останутся интенсивными независимо от погоды, потому что российские командиры изменили тактику, полагаясь на пехотинцев, чтобы пробить оборону", заменив ею массивные артиллерийские баржи.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что взятие Соледара открывает путь к полному взятию республики под контроль российских военных. А освобождение Артемовска и Северска позволит разрушить линию фронта в ДНР, считает он.

Ангелина Мильченко