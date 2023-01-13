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ТАСС

Комплексы "Бастион" Балтфлота на учениях отработали удары по отряду кораблей "противника"

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БРК "Бастион" Балтийского флота
БРК "Бастион" Балтийского флота.
Источник изображения: topwar.ru

В маневрах было задействовано порядка 50 военнослужащих и до 10 единиц техники

КАЛИНИНГРАД, 12 января. /ТАСС/. Расчеты береговых ракетных комплексов "Бастион" Балтийского флота провели учения в Калининградской области, на которых отработали нанесение ударов по отряду боевых кораблей условного противника в акватории Балтики, сообщила в четверг пресс-служба флота.

"Уничтожение кораблей условного противника в Балтийском море комплексами "Бастион" отработали военнослужащие берегового ракетного соединения Балтийской военно-морской базы на одном из полигонов на побережье Калининградской области", - говорится в сообщении. В маневрах было задействовано порядка 50 военнослужащих и до 10 единиц техники.

Отмечается, что расчеты комплексов "Бастион" провели электронные пуски противокорабельными ракетами "Оникс" по условным целям в Балтийском море, имитирующим группировку кораблей условного противника.

После успешного решения задачи, что было зафиксировано средствами объективного контроля, ракетчики скрытно сменили огневую позицию, находясь в готовности нанесения новых ударов по "противнику", уточнили в пресс-службе.

Подчеркивается, что боевые расчеты береговых противокорабельных комплексов "Бастион" Балтфлота постоянно несут боевое дежурство по охране и обороне побережья области и исключительной экономической зоны России на калининградском направлении.

Береговой ракетный комплекс "Бастион" обеспечивает защиту побережья протяженностью более 600 км. Он способен поражать надводные корабли и суда всех классов и типов, как одиночные цели, так и групповые, в том числе в условиях интенсивного противодействия противника. Время приведения комплекса в боевую готовность из походного положения менее пяти минут. При уничтожении главной цели остальные ракеты комплекса могут направляться на другие объекты, исключая возможность поражения двумя ракетами одной и той же цели. Отличительным преимуществом комплекса является большая дальность стрельбы крылатыми ракетами на сверхзвуковой скорости - до 2,5 маха. 

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Страны
Россия
Продукция
Бастион
Проекты
БФ
Военные учения
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