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Планер SSJ-NEW прибыл в Новосибирск для прохождения испытаний

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Планер SSJ-NEW
Планер импортозамещенного самолета SSJ-NEW.
Источник изображения: ОАК

Планер импортозамещенного самолета SSJ-NEW, изготовленный в производственном центре корпорации «Иркут» в Комсомольске-на-Амуре (входит в ОАК Госкорпорации Ростех) специально для прохождения статических испытаний, доставлен в Новосибирск.

Сертификационные испытания будут проходить в отделении усталостной и статической прочности Сибирского научно-исследовательского института авиации (ФАУ «СибНИА им. С.А. Чаплыгина», входит в состав ФГБУ «НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского»).

Испытания планера самолета SSJ-NEW выполняются для подтверждения его статической прочности и определения условий безопасной эксплуатации в соответствии с требованиями Авиационных правил. Проведение испытаний обусловлено конструктивными изменениями в крыле и фюзеляже самолета, а также установкой отечественного двигателя ПД-8 и шасси новой конструкции.

«Сегодня наш производственный центр в Комсомольске-на-Амуре отгружает уже второй планер для проведения наземных испытаний самолета SSJ-NEW, первый планер был доставлен в ЦАГИ в июле прошлого года. Завершить первый этап статических испытаний в СибНИА мы планируем уже осенью этого года, полученные результаты наряду с итогами летных испытаний будут использованы для сертификации самолета в новом импортозамещенном облике. Получение от Росавиации соответствующих одобрений главных изменений в конструкцию планируется до конца 2023 года», – отметил заместитель генерального директора ПАО «ОАК» по гражданской авиации, генеральный директор корпорации «Иркут» Андрей Богинский.

На первом этапе статических испытаний в СибНИА будут испытаны на различные типы нагрузки крыло, фюзеляж, узлы навески стоек шасси, а также пилон и узлы крепления двигателя ПД-8.

Самолет SSJ-NEW создается по программе импортозамещения систем и компонентов и станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа Superjet.

ПАО «ОАК»

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