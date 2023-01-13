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Военное обозрение

«Мы заполним рынок после ухода России»: глава Азербайджана заявил о планах военного экспорта

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Источник изображения: topwar.ru

Глава Азербайджана Ильхам Алиев выступил с заявлением о намерении добиться ускоренного развития национальной оборонки, в том числе за счёт частичного ухода из мировой торговли России.

Со слов руководителя государства, на данный момент налажено тесное военно-техническое сотрудничество с Турцией и Израилем, подписан целый ряд соглашений с компаниями из этих стран, которые предполагают развёртывание производства военной продукции в Азербайджане.

Начинается новая эра национальной оборонной промышленности. Сначала мы удовлетворим собственные потребности, а затем будем экспортировать. Уже сегодня мы продаём продукцию военного назначения более чем в 30 стран мира

- отметил Алиев.

Как он пояснил, большие возможности для роста военно-промышленного производства открылись в связи со свёртыванием внешней торговли РФ [из-за санкционной политики США и их сателлитов].

С тех пор, как Россия ушла с рынка, на мировом рынке вооружений образовалась брешь. Мы должны заполнить этот рынок. Мы можем превратиться в экспортёра продукции военного назначения на уровне $ 100 млн. Это наша цель

- заявил президент, слова которого приводит издание SavunmaSanayiST.

Со своей стороны отметим, что ожидаемые в Баку $100 млн дохода – это довольно скромный финансовый результат по сравнению с объёмом оружейного экспорта России (менее 1%). Видимо, имелось ввиду, что Азербайджан займёт лишь некоторые позиции на мировом рынке, оставленные Москвой. Возможно, что речь шла об экспорте автоматов линейки «Калашников» и ряда боеприпасов (выстрелы для РПГ, гранаты для АГС, снаряды для РСЗО), выпуск которых освоен в Азербайджане.

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Страны
Азербайджан
Израиль
Россия
США
Турция
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