«Малогабаритная, но мощная техника»: бундесвер перевооружает танкетки Wiesel

Источник изображения: topwar.ru

Одной из немногих стран, продолжающих эксплуатировать танкетки, является Германия, имеющая на вооружении изделие Wiesel («Ласка»). Она оснащена дизельным двигателем мощностью 87 л.с. и может развивать максимальную скорость 80 км/ч при предельной дальности хода 550 км. В одной из модификаций эта небольшая гусеничная машина вооружена противотанковым комплексом.

Малогабаритная, но мощная техника

- указывают в бундесвере.

До недавнего времени Wiesel в противотанковом исполнении снаряжалась франко-немецким ПТРК MILAN.

Однако постепенно штатным вооружением в войсках становится [израильско-немецкий] многоцелевой лёгкий управляемый ракетный комплекс MELLS. Теперь им оснащается и Wiesel

- поясняют в военном ведомстве.

Источник изображения: topwar.ru

В январе этого года на одном из военных полигонов успешно завершились комбинированные испытания двух систем. Вес танкетки, снаряжённой 7 ПТУР MELLS (масса каждой 14 кг), составил 3,3 т. Экипаж состоит из водителя, наводчика и командира. Боевая задача расчёта состоит в обеспечении защиты сопровождаемых подразделений, борьбе с танками и бронемашинами, а также в уничтожении укреплённых позиций.

Как указывается в бундесвере, по сравнению с предшествующей системой MILAN, MELLS имеет ряд преимуществ. Всего возможно три режима стрельбы: «выстрелил и забыл» (стрельба без внесения поправок в полёт ракеты), «выстрелил и наблюдал» (за ПТУР следят до её попадания и при необходимости корректируют траекторию) и ручное управление (ракета доводится до цели наводчиком, управляющим полётом с помощью оптоволокна). Дальность действия составляет 4 км.

MELLS, как и MILAN, движется по низкой траектории, однако дополнительно имеет возможность перейти «в горку», атакуя цель сверху. Новая ракета оставляет меньший инфракрасный след [что затрудняет её обнаружение и перехват] и в отличие от предшественника может применяться как днём, так и ночью и в условиях ограниченной видимости.