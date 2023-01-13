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Интерфакс-АВН

Назначен новый и.о. управляющего директора Луховицкого авиазавода, производящего МиГ-35 и Ил-114

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Производство фюзеляжа нового российского самолета Ил-114-300 в филиале АО "РСК "МиГ" на территории Луховицкого авиационного завода им. П. А. Воронина
Производство фюзеляжа нового российского самолета Ил-114-300 в филиале АО "РСК "МиГ" на территории Луховицкого авиационного завода им. П. А. Воронина.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба ГК "Ростех"

Москва. 12 января. ИНТЕРФАКС - Зуфар Миргалимов возглавил Луховицкий авиационный завод им. П.А.Воронина в Подмосковье, сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

"С 10 января исполнение обязанностей директора филиала ПАО "ОАК" (входит в "Ростех") - ЛАЗ им. П.А. Воронина возложено на Зуфара Миргалимова. Зуфар Миргалимов с 2008 работал на филиале ПАО "Туполев" - КАЗ им. С.П.Горбунова, пройдя путь от директора по производству до первого заместителя директора филиала", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что среди ключевых задач нового руководителя - "выполнение производственной программы, включая производство военной авиационной техники, интенсификация работы по программе Ил-114-300, а также повышение эффективности работы ЛАЗ им. П.А.Воронина в кооперации с другими производственными площадками ОАК".

Миргалимов окончил в 1992 году Камский политехнический институт, в 2001 году - Казанский государственный университет (президентская программа переподготовки управленческих кадров для организации народного хозяйства РФ).

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Страны
Россия
Продукция
Ил-114
Ил-114-300
МиГ-35
Компании
ОАК
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