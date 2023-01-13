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ТАСС

Тренировки космонавта Федяева в США начнутся через несколько дней

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Космонавт Андрей Федяев
Космонавт Андрей Федяев.
Источник изображения: livenews24.ru

Андрею Федяеву и его коллегам в середине февраля предстоит отправиться на МКС на Crew Dragon

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Российский космонавт Андрей Федяев проходит в США практические задания по отработке этапов готовящегося полета на Международную космическую станцию (МКС), ожидается, что занятия на тренажере американского сегмента станции начнутся через несколько дней. Соответствующее заявление распространила в четверг госкорпорация "Роскосмос".

"Андрей Федяев и его коллеги по экипажу - астронавты NASA Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт ОАЭ Султан аль-Нейади - проходят практические занятия по отработке различных этапов полета. Планируется, что через несколько дней экипаж миссии Crew-6 отправится в Хьюстон (штат Техас), где в Космическом центре имени Джонсона NASA на протяжении месяца запланированы тренировки на тренажере американского сегмента МКС", - говорится в сообщении.

Федяеву и его коллегам в рамках перекрестных полетов в середине февраля предстоит отправиться на МКС на американском пилотируемом корабле Crew Dragon в составе экипажа миссии Crew-6. 

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Проекты
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