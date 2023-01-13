Elbit Systems поставит неназванной европейской стране партию 122-мм реактивных снарядов

ЦАМТО, 12 января. Компания Elbit Systems Ltd. 11 января объявила о заключении с вооруженными силами одной из неназванных европейских стран контракта на поставку 122-мм реактивных снарядов (РС) увеличенной дальности.

Стоимость заказа составила около 70 млн. долл. Контракт будет выполняться в течение 3 лет.

В рамках соглашения компания поставит заказчику 122-мм РС увеличенной дальности, которые значительно повысят эффективность выполнения задач, позволяя сухопутным войскам концентрировать огонь на увеличенной до 40 км дальности. Боеприпасы могут применяться в различных погодных условиях, а их подготовка к пуску занимает менее минуты.

Как сообщал ЦАМТО, компания Elbit Systems является производителем 122-мм высокоточных РС Accular, которые характеризуются как испытанные в боевых условиях управляемые реактивные снаряды, позволяющие поражать цели на дальностях до 40 км с КВО, не превышающим 10 м. РС оснащаются 20-кг проникающей или осколочной боевой частью.