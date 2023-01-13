Флаги России и Белоруссии на полигоне Обуз-Лесновский в Брестской области, где размещена российская часть совместной региональной группировки войск Союзного государства.

Минобороны Белоруссии: российские военные продолжают прибывать в совместную группировку

МИНСК, 12 янв - РИА Новости. В состав региональной группировки войск Союзного государства на территории Белоруссии продолжают прибывать военнослужащие Российской Федерации, сообщили в четверг в пресс-службе минобороны Белоруссии.

"В состав региональной группировки войск (сил) продолжают прибывать военнослужащие Российской Федерации. Белорусские военнослужащие с хлебом-солью встретили российских коллег", - говорится в сообщении.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 10 октября заявлял, что договорился с российским коллегой Владимиром Путиным о задействовании региональной группировки войск в связи с обострением ситуации на западных границах Союзного государства. В минобороны Белоруссии тогда уточнили, что общая численность российских военнослужащих в составе совместной региональной группировки войск в Белоруссии запланирована в размере чуть менее 9 тысяч. Вскоре первые российские военнослужащие начали прибывать в Белоруссию, в их числе - авиационная составляющая региональной группировки войск. В конце октября стороны начали боевое слаживание соединений и частей региональной группировки войск на белорусской территории.