"Прогресс МС-20" покинет МКС 7 февраля

По словам спецкора ТАСС Дмитрия Петелина, сейчас космонавты переносят из него грузы на станцию и загружают "мусором" для удаления со станции

МКС, 12 января. /ТАСС/. Российские члены экипажа Международной космической станции (МКС) готовят грузовой корабль "Прогресс МС-20" к расстыковке, которая запланирована на 7 февраля, передает спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин.

По словам Петелина, сейчас космонавты переносят из него грузы на станцию и загружают "мусором" для удаления со станции. Корабль отстыкуется от МКС 7 февраля, через несколько часов большая его часть сгорит в атмосфере, а несгораемые остатки будут затоплены в несудоходной части Тихого океана. Через два дня, 9 февраля, с Байконура будет запущен "Прогресс МС-22".

Изначально полет следующего грузовика был запланирован на 19 февраля. Однако сроки были сдвинуты из-за изменений в программе полета российского сегмента МКС, связанных с необходимостью более раннего старта "Союза МС-23".

Корабль "Прогресс МС-20" четыре раза уводил МКС от столкновения с космическим мусором (16 июня, 17 октября, 25 октября и 21 декабря 2022 года), а также пять раз корректировал орбиту в плановом режиме (10 августа, 25 августа, 15 сентября, 1 октября и 30 ноября 2022 года).

17 ноября 2021 года ТАСС и Роскосмос подписали меморандум о сотрудничестве, в соответствии с которым на МКС был открыт корпункт агентства. Первым специальным корреспондентом ТАСС стал космонавт Александр Мисуркин. Его полет продлился 12 суток. Вторым спецкором агентства стал космонавт Олег Артемьев. Сейчас в корпункте ТАСС на МКС работает Дмитрий Петелин.