Войти
ТАСС

"Прогресс МС-20" покинет МКС 7 февраля

255
0
0
Космонавты Роскосмоса Дмитрий Петелин, Сергей Прокопьев и Анна Кикина (слева направо на экране)
Космонавты Роскосмоса Дмитрий Петелин, Сергей Прокопьев и Анна Кикина (слева направо на экране).
Источник изображения: Владимир Гердо/ ТАСС

По словам спецкора ТАСС Дмитрия Петелина, сейчас космонавты переносят из него грузы на станцию и загружают "мусором" для удаления со станции

МКС, 12 января. /ТАСС/. Российские члены экипажа Международной космической станции (МКС) готовят грузовой корабль "Прогресс МС-20" к расстыковке, которая запланирована на 7 февраля, передает спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин.

По словам Петелина, сейчас космонавты переносят из него грузы на станцию и загружают "мусором" для удаления со станции. Корабль отстыкуется от МКС 7 февраля, через несколько часов большая его часть сгорит в атмосфере, а несгораемые остатки будут затоплены в несудоходной части Тихого океана. Через два дня, 9 февраля, с Байконура будет запущен "Прогресс МС-22".

Изначально полет следующего грузовика был запланирован на 19 февраля. Однако сроки были сдвинуты из-за изменений в программе полета российского сегмента МКС, связанных с необходимостью более раннего старта "Союза МС-23".

Корабль "Прогресс МС-20" четыре раза уводил МКС от столкновения с космическим мусором (16 июня, 17 октября, 25 октября и 21 декабря 2022 года), а также пять раз корректировал орбиту в плановом режиме (10 августа, 25 августа, 15 сентября, 1 октября и 30 ноября 2022 года).

17 ноября 2021 года ТАСС и Роскосмос подписали меморандум о сотрудничестве, в соответствии с которым на МКС был открыт корпункт агентства. Первым специальным корреспондентом ТАСС стал космонавт Александр Мисуркин. Его полет продлился 12 суток. Вторым спецкором агентства стал космонавт Олег Артемьев. Сейчас в корпункте ТАСС на МКС работает Дмитрий Петелин. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
Байконур
МКС
Похожие новости
21.01.2021
На российском сегменте МКС отказала одна из систем кондиционирования воздуха
10.04.2020
Коронавирус осложнил подготовку к отправке очередного экипажа МКС - исполнительный директор "Роскосмоса"
25.07.2019
Человекообразный робот "Федор" задержится на МКС
24.07.2019
The Wall Street Journal (США): Россия, прежде бывшая первой в освоении космоса, так и не вернула себе лидерство
29.10.2018
Источник назвал точную дату первого после аварии пуска "Союза" к МКС
02.10.2017
Наши на не наших кораблях: почему Россия и США должны дружить
02.12.2016
Космический грузовик "Прогресс" потерпел аварию, обломки упали в Туве
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.01 07:35
  • 41623
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 13.01 06:53
  • 4
В США оценили применение Су-57 в ходе СВО
  • 12.01 23:09
  • 23
Дайте огня. Зачем Россия возвращается к калибру "трехлинеек"
  • 12.01 18:00
  • 0
Торговля людьми на Украине выходит из тени. Зачем изучают украинских женщин-беженок?
  • 12.01 16:28
  • 0
Беларусь посетила делегация министерства обороны Российской Федерации
  • 12.01 14:24
  • 1
В Кремле объяснили критику Путина в адрес Мантурова
  • 12.01 13:21
  • 2
Поставки боевых самолетов в Вооруженные Силы России в 2022 году
  • 12.01 13:03
  • 2
Минобороны РФ показало кадры применения боеприпасов нового поколения в зоне СВО
  • 12.01 09:49
  • 3
На брошенных ВСУ картах нашли планы наступления на Ростов-на-Дону и Таганрог
  • 11.01 19:03
  • 2
Кабмин Украины разорвал соглашение с Россией по эксплуатации ракетного комплекса "Сатана"
  • 11.01 18:52
  • 5
В ОАК заявили, что КБ "Туполев" успешно реализует новые проекты в стратегической авиации
  • 11.01 15:55
  • 0
Торговля людьми на Украине выходит из тени. Куда подевались суррогатные матери и украинские младенцы?
  • 11.01 12:54
  • 0
На Украине ВСУ используют западные ПТРК с радиоактивными боеприпасами, переданные в рамках военной помощи
  • 11.01 12:52
  • 3
Поставки техники для ВС России должны учитывать опыт СВО, заявил Шойгу
  • 11.01 10:27
  • 1
Александр Лапин возглавил Главный штаб Сухопутных войск ВС РФ