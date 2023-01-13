В Белоруссию прибыла комиссия Минобороны России с инспекцией

Главком Сухопутными войсками России Салюков прибыл в Белоруссию с инспекцией

МИНСК, 12 янв — РИА Новости. Главком Сухопутными войсками Олег Салюков прибыл в Белоруссию во главе комиссии Минобороны с инспекцией, сообщило оборонное ведомство республики в Telegram.

"Проинспектированы воинские части и подразделения российского компонента региональной группировки войск, находящиеся на полигонах вооруженных сил Республики Беларусь", — говорится в публикации.

Представители российского министерства проверили качество занятий по боевому слаживанию и оценили готовность военных выполнить задачи в интересах безопасности Союзного государства.

На прошлой неделе Минобороны Белоруссии сообщило о поэтапном наращивании региональной группировки войск обеих стран.

Накануне Салюкова назначили одним из заместителей нового командующего российской Объединенной группировки войск в зоне спецоперации Валерия Герасимова.

В октябре президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился с Владимиром Путиным задействовать региональную группировку войск на фоне обострения ситуации на западных границах Союзного государства.

В Минобороны республики тогда уточнили, что общая численность российских военнослужащих в ней составит чуть менее девяти тысяч. Вскоре первые бойцы начали прибывать из России в Белоруссию, в их числе — авиационная составляющая региональной группировки войск. В конце октября стороны начали боевое слаживание соединений и частей на белорусской территории.