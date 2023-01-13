Войти
РИА Новости

В Белоруссию прибыла комиссия Минобороны России с инспекцией

274
0
0
Главнокомандующий сухопутными войсками МО России Олег Салюков
Главнокомандующий сухопутными войсками МО России Олег Салюков.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Главком Сухопутными войсками России Салюков прибыл в Белоруссию с инспекцией

МИНСК, 12 янв — РИА Новости. Главком Сухопутными войсками Олег Салюков прибыл в Белоруссию во главе комиссии Минобороны с инспекцией, сообщило оборонное ведомство республики в Telegram.

"Проинспектированы воинские части и подразделения российского компонента региональной группировки войск, находящиеся на полигонах вооруженных сил Республики Беларусь", — говорится в публикации.



Представители российского министерства проверили качество занятий по боевому слаживанию и оценили готовность военных выполнить задачи в интересах безопасности Союзного государства.

На прошлой неделе Минобороны Белоруссии сообщило о поэтапном наращивании региональной группировки войск обеих стран.

Накануне Салюкова назначили одним из заместителей нового командующего российской Объединенной группировки войск в зоне спецоперации Валерия Герасимова.

В октябре президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился с Владимиром Путиным задействовать региональную группировку войск на фоне обострения ситуации на западных границах Союзного государства.

В Минобороны республики тогда уточнили, что общая численность российских военнослужащих в ней составит чуть менее девяти тысяч. Вскоре первые бойцы начали прибывать из России в Белоруссию, в их числе — авиационная составляющая региональной группировки войск. В конце октября стороны начали боевое слаживание соединений и частей на белорусской территории.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Герасимов Валерий
Путин Владимир
Похожие новости
08.09.2022
Учения «Восток-2022» завершились
22.02.2022
Путин проверил эффективность сил стратегического сдерживания России
21.02.2022
Генштаб РФ: на учениях отработан вопрос санкционирования и массированного применения стратегических сил в ответно-встречном ударе
12.03.2021
Ракетоносцы Ту-95МС пролетели над нейтральными водами Японского моря
13.01.2021
НАТО против России: кто кого переиграет в 2021 году? (Polityka, Польша)
07.10.2019
Когда стратегическое мышление в дефиците
20.09.2017
Учения "Запад-2017": проверка "нервной системы" российской армии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.01 07:35
  • 41623
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 13.01 06:53
  • 4
В США оценили применение Су-57 в ходе СВО
  • 12.01 23:09
  • 23
Дайте огня. Зачем Россия возвращается к калибру "трехлинеек"
  • 12.01 18:00
  • 0
Торговля людьми на Украине выходит из тени. Зачем изучают украинских женщин-беженок?
  • 12.01 16:28
  • 0
Беларусь посетила делегация министерства обороны Российской Федерации
  • 12.01 14:24
  • 1
В Кремле объяснили критику Путина в адрес Мантурова
  • 12.01 13:21
  • 2
Поставки боевых самолетов в Вооруженные Силы России в 2022 году
  • 12.01 13:03
  • 2
Минобороны РФ показало кадры применения боеприпасов нового поколения в зоне СВО
  • 12.01 09:49
  • 3
На брошенных ВСУ картах нашли планы наступления на Ростов-на-Дону и Таганрог
  • 11.01 19:03
  • 2
Кабмин Украины разорвал соглашение с Россией по эксплуатации ракетного комплекса "Сатана"
  • 11.01 18:52
  • 5
В ОАК заявили, что КБ "Туполев" успешно реализует новые проекты в стратегической авиации
  • 11.01 15:55
  • 0
Торговля людьми на Украине выходит из тени. Куда подевались суррогатные матери и украинские младенцы?
  • 11.01 12:54
  • 0
На Украине ВСУ используют западные ПТРК с радиоактивными боеприпасами, переданные в рамках военной помощи
  • 11.01 12:52
  • 3
Поставки техники для ВС России должны учитывать опыт СВО, заявил Шойгу
  • 11.01 10:27
  • 1
Александр Лапин возглавил Главный штаб Сухопутных войск ВС РФ