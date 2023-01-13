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ТАСС

Захарова: за призывами Секретариата ООН к миру на Украине скрываются двойные стандарты

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Заседание Генассамблеи ООН
Заседание Генассамблеи ООН.
Источник изображения: © РИА Новости РИА Новости

Официальный представитель МИД подчеркнула, что в то время как Секретариат "не нашел в себе сил" осудить западные поставки вооружений на Украину, Организация адресует обвинения Москве

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что за призывами Секретариата Организации Объединенных Наций (ООН) к скорейшему завершению конфликта на Украине скрываются двойные стандарты.

"За словами представителя генсекретаря [ООН] господина [Cтефана] Дюжаррика о стремлении к скорейшему завершению конфликта, как ни парадоксально, скрываются двойные стандарты. Дело в том, что подобные ремарки по Украине, по ситуации там, вокруг этой страны, подчиненные Антониу Гутерриша неизменно обставляют тезисом о том, что мир в этой стране должен быть достигнут именно в соответствии с Уставом ООН и международным правом", - сказала она.

Как пояснила Захарова, под урегулированием на Украине Секретариат ООН подразумевает выполнение "неоднозначных и неконсенсусных" решений Генассамблеи (ГА) ООН, как, например, резолюции, не признающей присоединение Крыма к РФ. "При голосовании по этому документу 27 марта 2014 года почти половина государств - членов ООН отказались его поддержать. Сюда же можно отнести все антироссийские резолюции чрезвычайной сессии ГА ООН", - подчеркнула дипломат.

При этом Захарова заявила, что в то время как Секретариат ООН "не нашел в себе сил" осудить западные поставки вооружений на Украину, Организация адресует обвинения Москве. 

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