Комиссия Минобороны РФ проверила качество боевого слаживания войск в Белоруссии

Главком Сухопутными войсками России Салюков прибыл в Белоруссию

Комиссия Минобороны России проверила качество боевого слаживания региональной группировки войск в Белоруссии, сообщили в республиканском оборонном ведомстве 12 января.

Комиссию возглавлял главнокомандующий Сухопутными войсками России генерал армии Олег Салюков.

«В ходе работы проверено качество занятий по боевому слаживанию и дана оценка их готовности выполнить задачи по предназначению в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства», — говорится в сообщении минобороны Белоруссии.

Накануне сообщалось, что Минск и Москва нарастили силы противовоздушной обороны региональной группировки войск.

6 января президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на общевойсковой полигон Обуз-Лесновский в Брестской области у границ Польши и Украины, где размещена одна из российских воинских частей.

В частности, глава государства заслушал доклад российского офицера о завершении боевого слаживания частей и соединений российско-белорусской группировки войск, а после пообщался с солдатами.

В конце прошлого года госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович указал, что новые вызовы способствуют сотрудничеству Минска и Москвы, а также укреплению независимости от деструктивной политики недружественных стран.

В октябре министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявлял, что задачи союзной региональной группировки войск носят сугубо оборонительный характер.