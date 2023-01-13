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РИА Новости

Алаудинов предложил создавать в России народные дружины

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Помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат", замкомандующего 2-го Армейского корпуса НМ ЛНР Апты Алаудинов
Помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат", замкомандующего 2-го Армейского корпуса НМ ЛНР Апты Алаудинов.
Источник изображения: © РИА Новости

Командир спецназа Алаудинов предложил создавать народные дружины для защиты от диверсантов

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Российские мужчины должны объединяться в народные дружины для защиты от диверсий и быть готовыми в любой момент встать в строй в случае эскалации, заявил командир спецназа "Ахмат" и замкомандующего 2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР Апты Алаудинов.

По его мнению, сегодняшняя ситуация требует того, чтобы консолидировать население России, подготовить его к любым событиям. Он отметил, что бойцы на передовой будут стоять за Россию до конца, но за их спинами есть тыл, а учитывая, что в граничащих с Украиной районах страны действуют диверсионно-разведывательной группы и периодически происходят диверсии, нужно консолидироваться и вести подготовку.

"Мужская часть (населения России – ред.), даже если он (мужчина – ред.) утром пошел на работу, поработал, вечером вернулся, он хотя бы энное количество времени, пару часов, с повязкой на руке он должен простоять на посту, охраняя периметр, где находится непосредственно его населенный пункт, его дом. Должны создаваться народные дружины. Почему бы нет? Необязательно это должны быть формирования, которые должны финансироваться, получать зарплату", - сказал Алаудинов в эфире программы Владимира Соловьева "Полный контакт".

По его мнению, человек, который будет проводить хотя бы какое-то время с автоматом на плече, внутренне будет готов воевать. "Если в час икс, если, не дай бог, будет реальная эскалация, что надо будет задействовать энное количество ресурсов, наша страна должна быть готова к тому, что любой мужчина выйдет, встанет в строй", - добавил Алаудинов.

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Страны
Россия
Украина
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