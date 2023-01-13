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ТАСС

Фрегат "Адмирал Горшков" завершил проход Ла-Манша

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Головной фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Советского Союза Горшков". Кронштадт, 25.07.2019 &copy; Петр Ковалев / ТАСС
Головной фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Советского Союза Горшков". Кронштадт, 25.07.2019 © Петр Ковалев / ТАСС.
Источник изображения: bmpd.livejournal.com

В ближайшее время корабль продолжит выполнение задач в Атлантике

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков", оснащенный гиперзвуковыми ракетами "Циркон", завершил проход пролива Ла-Манш, чтобы в ближайшее время продолжить выполнение задач в Атлантике. Об этом журналистам сообщили в четверг в пресс-службе Северного флота.

"Сегодня фрегат Северного флота "Адмирал флота Советского Союза Горшков" завершил проход пролива Ла-Манш в южном направлении, а вчера пересек его самую узкую часть - Па-де-Кале. Далее российский корабль продолжит движение в соответствии с планом похода", - сказали на флоте.

Отмечается, что в ближайшее время экипаж фрегата продолжит выполнение задач в назначенных районах Атлантического океана. С момента выхода из главной базы Северного флота - города Североморска - российские моряки прошли более 2 000 морских миль. Планируется, что экипаж "Горшкова" примет участие в ряде учений с кораблями других флотов Военно-морского флота России, а также с кораблями иностранных военно-морских сил. 

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Страны
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
Проекты
22350
Военные учения
ГЗЛА
СФ
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