Фрегат "Адмирал Горшков" завершил проход Ла-Манша

В ближайшее время корабль продолжит выполнение задач в Атлантике

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков", оснащенный гиперзвуковыми ракетами "Циркон", завершил проход пролива Ла-Манш, чтобы в ближайшее время продолжить выполнение задач в Атлантике. Об этом журналистам сообщили в четверг в пресс-службе Северного флота.

"Сегодня фрегат Северного флота "Адмирал флота Советского Союза Горшков" завершил проход пролива Ла-Манш в южном направлении, а вчера пересек его самую узкую часть - Па-де-Кале. Далее российский корабль продолжит движение в соответствии с планом похода", - сказали на флоте.

Отмечается, что в ближайшее время экипаж фрегата продолжит выполнение задач в назначенных районах Атлантического океана. С момента выхода из главной базы Северного флота - города Североморска - российские моряки прошли более 2 000 морских миль. Планируется, что экипаж "Горшкова" примет участие в ряде учений с кораблями других флотов Военно-морского флота России, а также с кораблями иностранных военно-морских сил.