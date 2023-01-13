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РИА Новости

Песков прокомментировал назначение Герасимова главой группировки войск

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

Песков заявил, что назначение Герасимова вызвано расширением масштаба задач спецоперации

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя назначение Валерия Герасимова командующим российской объединенной группировкой войск в рамках спецоперации, сообщил, что ему нечего добавить к заявлению Минобороны РФ по этому поводу, где объяснили такое решение с расширением масштаба задач.

Накануне Минобороны сообщило, что начальник Генштаба ВС РФ Герасимов возглавил группировку войск в зоне СВО, одним из его заместителей стал ранее занимавший эту должность главком ВКС Сергей Суровикин.

"Комментарий вчера был дан Министерством обороны. Увязка с расширением масштаба задач стоящих. Мне к этому нечего добавить", - сказал Песков журналистам.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Герасимов Валерий
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