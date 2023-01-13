Войти
Военное обозрение

Американский эксперт: Украинских лётчиков уже сегодня нужно начать обучать управлению истребителями F-16

254
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Редактор портала 19FortyFive Майкл Рубин считает, что украинских лётчиков уже сегодня нужно начать обучать управлению истребителями F-16, так как рано или поздно Белый дом всё-таки примет решение о передаче партии таких крылатых машин Киеву.

Как пишет американский эксперт в своей статье, Джо Байден может верить, что ограничение украинского арсенала оружием, которое не может нанести удар вглубь территории России сдерживает войну.

Однако на деле это лишь продлевает конфликт, играя на руку российскому президенту

- заявляет автор издания, которое постоянно играет на стороне киевского режима, причём в пользу военной эскалации.

Рубин напомнил об аналогичной позиции президента США Билла Клинтона, в начале конфликта в Косово в 1999 году. Последний тогда тоже обещал не задействовать в нем американские войска.

Однако, как пишет автор статьи, позднее ситуация изменилась, и Клинтон понял, что для успешного выполнения миссии потребуются вертолеты США и некоторое другое вооружение.

В то же время, по причине отсутствия заранее подготовленных плацдармов вблизи Косова, боевые вертолеты Apache пришлось перебрасывать из Германии в соседнюю Албанию, что заняло до трех месяцев.

Если бы Клинтон перебросил вертолеты в начале конфликта, у него мог бы быть целый ряд более выгодных вариантов

- подытожил эксперт.

Рубин считает, что хотя Байден пока не одобрил отправку F-16 на Украину, рано или поздно он все же примет данное решение.

При этом, как пишет американский автор, в среднем требуется около двух лет, чтобы обучить лётчиков управлению данными истребителями.

Таким образом, со слов редактора 19FortyFive, процесс переподготовки украинских летчиков необходимо начинать уже сейчас, чтобы не потерять драгоценное время, как это произошло в Косово в 1999 году.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Албания
Германия
Россия
США
Украина
Продукция
AH-64
F-16
Похожие новости
14.03.2022
Что скрывают США в Польше за очередной информационной ширмой?
02.12.2019
Ливийский тупик НАТО
30.01.2019
От советских "Рамзесов" до российских "Мистралей"
24.05.2017
ВВС стран северной Европы: русофобия без границ
27.09.2016
5 самых смертоносных ВМС, сухопутных сил и ВВС на планете (The National Interest, США)
20.06.2014
Дипломатия истребителей
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.01 07:35
  • 41623
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 13.01 06:53
  • 4
В США оценили применение Су-57 в ходе СВО
  • 12.01 23:09
  • 23
Дайте огня. Зачем Россия возвращается к калибру "трехлинеек"
  • 12.01 18:00
  • 0
Торговля людьми на Украине выходит из тени. Зачем изучают украинских женщин-беженок?
  • 12.01 16:28
  • 0
Беларусь посетила делегация министерства обороны Российской Федерации
  • 12.01 14:24
  • 1
В Кремле объяснили критику Путина в адрес Мантурова
  • 12.01 13:21
  • 2
Поставки боевых самолетов в Вооруженные Силы России в 2022 году
  • 12.01 13:03
  • 2
Минобороны РФ показало кадры применения боеприпасов нового поколения в зоне СВО
  • 12.01 09:49
  • 3
На брошенных ВСУ картах нашли планы наступления на Ростов-на-Дону и Таганрог
  • 11.01 19:03
  • 2
Кабмин Украины разорвал соглашение с Россией по эксплуатации ракетного комплекса "Сатана"
  • 11.01 18:52
  • 5
В ОАК заявили, что КБ "Туполев" успешно реализует новые проекты в стратегической авиации
  • 11.01 15:55
  • 0
Торговля людьми на Украине выходит из тени. Куда подевались суррогатные матери и украинские младенцы?
  • 11.01 12:54
  • 0
На Украине ВСУ используют западные ПТРК с радиоактивными боеприпасами, переданные в рамках военной помощи
  • 11.01 12:52
  • 3
Поставки техники для ВС России должны учитывать опыт СВО, заявил Шойгу
  • 11.01 10:27
  • 1
Александр Лапин возглавил Главный штаб Сухопутных войск ВС РФ