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Редактор портала 19FortyFive Майкл Рубин считает, что украинских лётчиков уже сегодня нужно начать обучать управлению истребителями F-16, так как рано или поздно Белый дом всё-таки примет решение о передаче партии таких крылатых машин Киеву.

Как пишет американский эксперт в своей статье, Джо Байден может верить, что ограничение украинского арсенала оружием, которое не может нанести удар вглубь территории России сдерживает войну.

Однако на деле это лишь продлевает конфликт, играя на руку российскому президенту

- заявляет автор издания, которое постоянно играет на стороне киевского режима, причём в пользу военной эскалации.

Рубин напомнил об аналогичной позиции президента США Билла Клинтона, в начале конфликта в Косово в 1999 году. Последний тогда тоже обещал не задействовать в нем американские войска.

Однако, как пишет автор статьи, позднее ситуация изменилась, и Клинтон понял, что для успешного выполнения миссии потребуются вертолеты США и некоторое другое вооружение.

В то же время, по причине отсутствия заранее подготовленных плацдармов вблизи Косова, боевые вертолеты Apache пришлось перебрасывать из Германии в соседнюю Албанию, что заняло до трех месяцев.

Если бы Клинтон перебросил вертолеты в начале конфликта, у него мог бы быть целый ряд более выгодных вариантов

- подытожил эксперт.

Рубин считает, что хотя Байден пока не одобрил отправку F-16 на Украину, рано или поздно он все же примет данное решение.

При этом, как пишет американский автор, в среднем требуется около двух лет, чтобы обучить лётчиков управлению данными истребителями.

Таким образом, со слов редактора 19FortyFive, процесс переподготовки украинских летчиков необходимо начинать уже сейчас, чтобы не потерять драгоценное время, как это произошло в Косово в 1999 году.