Немецкий концерн Rheinmetall развернул производство новейших БМП KF41 Lynx в Венгрии

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В Венгрии началось производство новейших немецких боевых машин пехоты KF41 Lynx, совместное предприятие запустил немецкий концерн Rheinmetall. Об этом сообщает пресс-служба концерна.

Венгрия является первой страной, заказавшей немецкие БМП KF41 Lynx. О заключении контракта между Rheinmetall и Министерством обороны Венгрии на поставку БМП KF41 Lynx сообщалось в 2020 году. Контракт подразумевал поставку 218 новых БМП Lynx KF41, из которых 46 бронемашин Будапешт получает до 2023 года, а остальные 172 машины должны быть собраны на совместном предприятии, построенном на территории страны. Кроме того, соглашение подразумевает поставку девяти БРЭМ Buffalo на шасси танка Leopard 2, тренажеров, а также запасных частей, боеприпасов и 16 грузовиков.

И вот, 12 января 2023 года, концерн Rheinmetall объявляет о запуске производства БМП KF41 Lynx в Венгрии. Пока венгры будут собирать башни к БМП, а также отдельные элементы, полноценное производство начнется с июля этого года. Высокотехнологичный завод строится на западе страны в Залаэгерсеге, он является частью промышленного комплекса ZALAZone.

Первые БМП KF41 Lynx венгерское Минобороны получило в октябре прошлого года. В версии для венгерской армии боевая машина в дополнение к 35-мм автоматическому орудию получила дистанционно управляемый боевой модуль NATTER с пулеметом калибра 7,62 мм, разработанный для установки на грузовики. Кроме того, все машины первой серии оснащены комплексами активной защиты производства Rheinmetall, также на башне установлена система быстрого задымления/маскировки ROSY. Ранее сообщалось, что венгерские KF41 Lynx получат обитаемую башню с 30-мм пушкой. Вместимость БМП KF41 составляет 12 человек - три члена экипажа и девять десантников.