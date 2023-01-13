Стало известно, как Россия ответит Западу на поставки оружия Украине

Al-Ayyam: Россия использует весь арсенал средств для изнурения Украины и Европы

Запад подливает масло в огонь украинского конфликта, выделяя все больше военной помощи Киеву, пишет Al-Ayyam. Но Москва не отступит и не согласится на урегулирование конфликта на условиях Зеленского. Для достижения победы Россия может предпринять четыре шага, считает автор статьи.

Мы наблюдаем эскалацию российско-украинского конфликта, и причиной тому служит возросшая военная поддержка киевского режима со стороны США и других стран Запада. Кроме того, американская администрация всячески побуждает украинцев проявлять стойкость перед лицом России и продолжать содействовать ее максимальному ослаблению в политическом, экономическом и военном отношениях.

Владимир Зеленский, посетивший Вашингтон в конце прошлого года для встречи с Джо Байденом в Белом доме, смог получить от США новое качественное вооружение и технику, передовые радиолокационные системы, а также добился отправки американских специалистов для обучения украинских солдат.

Приобретенные Украиной турецкие беспилотники, как и противотанковые управляемые ракеты Javelin, американская ракетная установка HIMARS и мобильные гаубицы, сыграли немаловажную роль на поле боя.

Запад, стоящий за спиной Зеленского, придает ему уверенности в будущей "победе" над Россией. Украинский лидер так сильно хочет этого, что даже отверг 36-часовое перемирие, предложенное Владимиром Путиным по случаю Рождества.

Зеленский увидел в этой инициативе попытку Москвы положить конец украинскому наступлению в районе Донбасса, поскольку Россия может использовать временное прекращение огня для мобилизации своих сил и переброски войск и техники.

Как известно, ВСУ применяют ракетную установку HIMARS, а также получат БМП М2 Bradley и Marder.

Ранее Соединенные Штаты сообщали о планах предоставить Украине ЗРК Patriot с целью перехвата российских ракет и предотвращения дальнейших бомбардировок украинской инфраструктуры, серьезно пострадавшей в ходе конфликта.

Киев, наконец, получил самое важное для себя оружие, запрошенное у Вашингтона и НАТО, что выводит боевые действия на другой уровень, тем более что ранее Москва намекала на возможность применения ядерного оружия в случае, если Запад продолжит оказывать военную поддержку ее противнику.

Разумеется, американская и европейская поддержка повысит боеспособность украинской армии. Однако Москва не сдастся и не пойдет на урегулирование конфликта на условиях Зеленского.

Нацелившись на украинскую инфраструктуру и уничтожив энергетические центры украинской столицы, Россия пытается выиграть в этом противостоянии с помощью широкого арсенала средств, где наиболее важную роль играет военная составляющая.

Так, страна делает акцент на привлечении более подготовленных и опытных военнослужащих, а также передовое оружие, позволяющее добиться ощутимых результатов на поле боя.

Вторым важным шагом является ослабление позиций Украины зимой путем уничтожения ее инфраструктуры. Этому способствуют и высокие цены на энергоносители, из-за чего украинцы начнут требовать прекращения конфликта с Россией. Или же произойдет военный переворот с целью свержения режима Зеленского.

Третий шаг — возможность применения ядерного оружия. Неоднократно проходили испытания гиперзвуковые и другие баллистические ракеты, оснащенные ядерными боеголовками, с целью заставить европейские страны отказаться от военной и финансовой поддержки Киева, что привело бы к прекращению вооруженных столкновений.

Четвертое направление действий можно описать следующим образом. Под давлением высоких цен на энергоносители и дефицита топлива в странах Евросоюза, особенно в холодный зимний период, население не выдержит последствий украинского кризиса, который наносит Западу только ущерб. Следовательно, европейцы потребуют от политических лидеров прекращения конфликта.

До этого момента в перспективе можно ожидать лишь продолжения боев и даже эскалацию ситуации в ближайшие дни. Кроме того, не исключено, что Вашингтон и европейские страны спешат направить Киеву дополнительную военную технику, чтобы предотвратить продвижение российских сил на Украине.

Что же касается всей американской и европейской помощи Украине, то в первую очередь она выделяется в интересах США, цель которых — ослабить Россию как мощную державу, конкурирующую за влияние и положение в международной системе.