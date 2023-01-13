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ТАСС

Захарова заявила о несогласии Москвы с оценками Турции по мирному плану Зеленского

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Источник изображения: Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

По словам официального представителя российского МИД, поддержка Анкарой "этой затеи киевского режима" не будет способствовать достижению мира на Украине

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Россия не разделяет оценку Турции в отношении "мирного плана", предложенного президентом Украины Владимиром Зеленским, этот план неприемлем для Москвы, заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Нам хорошо известна оценка Турции так называемого мирного плана Зеленского, мы не можем с ней согласиться, поддержка Анкарой этой затеи киевского режима вряд ли будет способствовать поиску оптимальных путей достижения мира на Украине, уже неоднократно говорили о неприемлемости этого плана для нашей страны", - сказала Захарова. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Турция
Украина
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